Provincia. Aggressione a Le Cronache, Aliberti: fatto gravissimo - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

A Salerno si vota il 24 e 25 maggio
No al trapianto, mamma rassegnata
Campania, domani giovedi nuova allerta meteo
Sannazaro, De Luca (PD): fondi da Sanremo per ricostruzione
Salerno

Provincia. Aggressione a Le Cronache, Aliberti: fatto gravissimo

  • Febbraio 18, 2026
  • 0
  • 213
  • 1 Min Read
Provincia. Aggressione a Le Cronache, Aliberti: fatto gravissimo

L’episodio avvenuto presso la sede della Provincia di Salerno, che ha visto un dipendente dell’Ente rivolgersi con un comportamento verbale assolutamente discutibile alla giornalista Erika Noschese e al direttore responsabile Tommaso D’Angelo, rappresenta un fatto gravissimo che non può essere ignorato.

Alla luce anche della denuncia della testata le Cronache e della presa di posizione ufficiale dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e dell’Assostampa Campania Valle del Sarno, emerge con chiarezza un clima preoccupante di ostilità verso il lavoro giornalistico, consumatosi addirittura all’interno di un’istituzione pubblica e alla presenza del vicepresidente Giovanni Guzzo: chi riveste incarichi di governo ha il dovere di garantire il rispetto del vivere civile. Il silenzio o l’ambiguità, in casi come questo, diventano corresponsabilità politica e segno indiscutibile di una situazione di confusione e destabilizzazione dell’ente Provincia. Ci aspettiamo che il vicepresidente Guzzo chiarisca la propria posizione, prendendo le distanze in modo netto e pubblico da comportamenti che offendono screditano l’Ente che rappresenta”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017