Provincia. Aggressione a Le Cronache, Aliberti: fatto gravissimo

“L’episodio avvenuto presso la sede della Provincia di Salerno, che ha visto un dipendente dell’Ente rivolgersi con un comportamento verbale assolutamente discutibile alla giornalista Erika Noschese e al direttore responsabile Tommaso D’Angelo, rappresenta un fatto gravissimo che non può essere ignorato.

Alla luce anche della denuncia della testata le Cronache e della presa di posizione ufficiale dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e dell’Assostampa Campania Valle del Sarno, emerge con chiarezza un clima preoccupante di ostilità verso il lavoro giornalistico, consumatosi addirittura all’interno di un’istituzione pubblica e alla presenza del vicepresidente Giovanni Guzzo: chi riveste incarichi di governo ha il dovere di garantire il rispetto del vivere civile. Il silenzio o l’ambiguità, in casi come questo, diventano corresponsabilità politica e segno indiscutibile di una situazione di confusione e destabilizzazione dell’ente Provincia. Ci aspettiamo che il vicepresidente Guzzo chiarisca la propria posizione, prendendo le distanze in modo netto e pubblico da comportamenti che offendono screditano l’Ente che rappresenta”.