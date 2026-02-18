Fico, a Schillaci relazione di 290 pagine su vicenda bimbo Monaldi - Le Cronache Attualità
Fico, a Schillaci relazione di 290 pagine su vicenda bimbo Monaldi

E’ una vicenda molto dolorosa e c’è il rispetto delle istituzioni, prima di tutto verso il bambino e verso la famiglia”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ai cronisti sulle sorti del piccolo ricoverato al Monaldi. “Al di là di questo – ha aggiunto Fico – io ho attivato da subito i massimi poteri di vigilanza, controllo e ispettivi della Regione Campania. Ho avuto una relazione di 290 pagine che ho mandato al ministro Schillaci con cui ha avuto anche un incontro che era già programmato e chiaramente abbiamo parlato del Monaldi. Il pomeriggio stesso ho mandato una nota corposa appunto di 290 pagine per la leale collaborazione tra istituzioni. Oggi ci sono anche gli ispettori del ministero, vedremo anche loro poi che cosa diranno. Però il pensiero è prima di tutto al bambino e alla famiglia. Poi verrà tutto il resto. E l’istituzione deve essere sempre rispettosa e lavorare per l’interesse del pubblico, in questo caso per l’ interesse anche della famiglia

