C.S. Giorgio: Sindaco lanzara: sì al terzo mandato

di Mario Rinaldi

Castel San Giorgio si prepara a vivere l’estate con un ricco programma di intrattenimento, che coinvolgerà tutti i borghi, ciascuno con il proprio appuntamento gastronomico e culturale. Ma non finisce qui. Anche sul piano amministrativo, l’amministrazione guidata dalla sindaca Paola Lanzara, sta proseguendo una serie di lavori importanti, cercando di mantenere fede al proprio programma elettorale. E’ stata proprio la prima cittadina a descrivere i principali interventi.

Sindaco, come prosegue l’attività amministrativa? Può tracciarci un bilancio di metà dell’anno in corso?

“Amministrare una comunità richiede impegno, dedizione e presenza costanti. Dopo nove anni alla guida di Castel San Giorgio, posso affermare con soddisfazione che abbiamo dimostrato come governare bene sia possibile, con serietà, programmazione e capacità di intercettare risorse. A testimoniarlo sono gli oltre 80 milioni di euro di investimenti ottenuti per il nostro territorio grazie al lavoro dell’intera macchina comunale e di tutta l’amministrazione. Il bilancio di questo ultimo anno del mio secondo mandato non può che essere positivo. Abbiamo opere pubbliche già completate, altre in corso e altre ancora prossime ad essere avviate. Abbiamo consegnato la nuova caserma dei Carabinieri e siamo ormai vicini all’inaugurazione; sono in costruzione un nuovo asilo nido e una nuova scuola dell’infanzia; procedono i lavori per il teatro all’aperto, il restyling della villa comunale Pio La Torre e la realizzazione di un parcheggio da 24 posti auto. Terminati anche i lavori di sistemazione del piazzale antistante l’autorimessa comunale e consegnato il restyling del Pendino De Simone. Grande attenzione è stata dedicata anche all’innovazione e alla modernizzazione della macchina amministrativa. Grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito dei programmi di digitalizzazione, stiamo rendendo i servizi comunali sempre più efficienti, accessibili e vicini ai cittadini, favorendo la transizione digitale e semplificando il rapporto tra utenti e pubblica amministrazione. Tra gli interventi più significativi va inoltre ricordato l’avvio dei lavori per l’Ospedale di Comunità, una struttura che sta sorgendo sul vecchio ospedale di Trivio, fermo per oltre quarant’anni. Si tratta di un’opera fortemente voluta da questa amministrazione, che rappresenterà un presidio sanitario fondamentale per l’intero territorio e una risposta concreta ai bisogni di salute della popolazione. Importanti risultati sono arrivati anche sul fronte dei servizi cimiteriali, con la prossima realizzazione di nuovi loculi che consentiranno di rispondere alle esigenze delle famiglie e di migliorare la funzionalità dell’area cimiteriale. A questi interventi si aggiunge la prossima collocazione della statua di San Giovanni Paolo II, a cui il nostro cimitero è intitolato, simbolo di fede, memoria e valori condivisi dalla nostra comunità. A questi risultati si aggiungono due importanti finanziamenti ottenuti proprio nelle ultime settimane: 1,7 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza dell’area antistante il cimitero cittadino, con la realizzazione di nuovi marciapiedi, percorsi dedicati ai non vedenti, nuovi parcheggi e interventi per il miglioramento della viabilità; e ulteriori 2 milioni di euro nell’ambito del Piano Strade, che ci consentiranno di intervenire in maniera significativa sulla rete viaria comunale, migliorando sicurezza, decoro e qualità della mobilità urbana. Sul fronte dei servizi alla persona abbiamo inaugurato il centro per la terza età “Terzo Tempo”, una realtà che ogni giorno accoglie decine di over 65 attraverso attività di psicomotricità, aggregazione e inclusione sociale. Sono risultati concreti che raccontano una città che cresce, investe e guarda al futuro con fiducia”.

L’estate è alle porte. Quali programmi sono previsti per Castel San Giorgio?

“L’estate è da sempre il periodo in cui Castel San Giorgio esprime al meglio la propria identità. Il merito va soprattutto al grande lavoro delle tante associazioni del territorio che, con passione e spirito di collaborazione, contribuiscono ad animare la nostra comunità. Ogni borgo avrà il suo appuntamento gastronomico, occasioni importanti per valorizzare una delle caratteristiche che più ci contraddistinguono: l’accoglienza. Attraverso le sagre e le iniziative popolari raccontiamo i sapori, i saperi e le tradizioni della nostra terra. Accanto agli eventi enogastronomici ci saranno incontri culturali, spettacoli, appuntamenti artistici e momenti di intrattenimento pensati per tutte le fasce d’età. Grande attenzione sarà dedicata anche ai più giovani e alle famiglie con l’organizzazione dei campi estivi comunali, un servizio molto atteso che rappresenta un importante sostegno per i genitori durante il periodo di chiusura delle scuole e un’opportunità di crescita, socializzazione e svago per bambini e ragazzi. L’obiettivo è offrire occasioni di socialità e vivere pienamente la stagione estiva, valorizzando al tempo stesso le bellezze e le eccellenze del nostro territorio”.

Lo scorso mese di febbraio c’è stato l’aumento delle tariffe per l’asilo comunale, che ha suscitato qualche malcontento. Cosa si prevede per il prossimo anno?

“Ritengo che le polemiche nate attorno a questo tema siano state in gran parte strumentali. È importante ricordare che la retta sostenuta dalle famiglie viene interamente rimborsata attraverso il Bonus Nido previsto dallo Stato. Comprendo che ogni variazione tariffaria possa generare discussioni, ma occorre guardare al quadro complessivo. Come amministrazione abbiamo investito con convinzione nei servizi per l’infanzia, consapevoli di quanto siano fondamentali per sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, soprattutto per le donne. Non a caso stiamo realizzando un nuovo asilo nido nel capoluogo, nei pressi di Piazza Martiri di Nassiriya, ampliando così l’offerta educativa e i servizi disponibili. Continueremo a lavorare affinché le famiglie possano beneficiare di strutture moderne, sicure e accessibili”.

Due Comuni dell’Agro nocerino, Pagani e Sarno, commissariati per infiltrazioni camorristiche. Una piaga ricorrente.

“Si tratta di vicende che impongono rispetto e prudenza. Conoscendo e stimando personalmente entrambi i sindaci, non posso che esprimere loro la mia vicinanza sul piano umano e istituzionale. Al tempo stesso, ho piena fiducia nel lavoro degli organi dello Stato e della magistratura. La lotta contro ogni forma di criminalità e infiltrazione nelle istituzioni deve essere una priorità assoluta e richiede l’impegno di tutti. Confido che venga fatta piena luce sulle situazioni oggetto di accertamento, nel rispetto delle persone coinvolte e della verità dei fatti”.

Ve lo abbiamo già chiesto e lo chiediamo di nuovo. Si sta rafforzando in voi la convinzione di un terzo mandato?

“Sono sicuramente pronta a continuare questo percorso amministrativo, soprattutto perché c’è ancora tanto da fare e numerosi progetti strategici da completare. In questi anni abbiamo programmato interventi importanti che stanno cambiando il volto di Castel San Giorgio e ritengo che la continuità amministrativa possa rappresentare un valore aggiunto per portare a termine quanto avviato. Naturalmente le decisioni politiche verranno assunte nei tempi e nelle sedi opportune, insieme alla coalizione e alle forze che hanno condiviso questo progetto. Quello che posso dire oggi è che l’entusiasmo, la determinazione e la voglia di lavorare per la mia comunità sono gli stessi del primo giorno. Se ci saranno le condizioni, sono pronta a mettere ancora una volta la mia esperienza e il mio impegno al servizio di Castel San Giorgio, per completare il programma di sviluppo che abbiamo costruito e continuare a dare risposte concrete ai cittadini”. Una Paola Lanzara a tutto campo, tra attività politico-istituzionali in corso e altre in itinere e, soprattutto, la volontà di voler continuare in questo percorso alla guida della sua Castel San Giorgio.