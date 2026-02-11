Prosegue l’itinerario di “Sii Saggio, Guida Sicuro”, il progetto sulla sicurezza stradale e del mare promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in sinergia con l’Associazione Meridiani. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito (USR per la Campania), dell’Università Federico II di Napoli, delle Forze dell’Ordine e di numerosi enti e fondazioni e con la media partnership della RAI, si conferma non solo un momento di formazione civica, ma anche un’importante opportunità di orientamento professionale per gli studenti campani. Formazione e Opportunità di Lavoro Per l’anno scolastico e accademico 2025/2026, il progetto prevede 40 incontri formativi volti a promuovere comportamenti responsabili alla guida e in mare. Gli studenti sono chiamati a essere protagonisti attivi attraverso il concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare”, che premia la creatività (video, disegni, testi o manifesti). PREMI • dieci (10) premi Sanseverino, consistenti in un orologio Hora; • sei (6) premi PILOTAXUNGIORNO, consistenti in un corso di guida sicura da tenersi presso la Pista Italia di Castelvolturno (CE), riservati agli studenti maggiorenni, a cura di Mele Motorsport; • tre (3) premi Fondazione ITS ACADEMY TE.LA., consistenti in n° 3 borse di studio di € 1.500,00 cad. per la realizzazione della tesi di diploma ai corsi biennali gratuiti, finalizzata all’acquisizione del titolo di Tecnico Superiore (corrispondente al ”5° livello EQF”, qualifica riconosciuta a livello europeo), che per- mette di entrare subito nel mondo del lavoro. La formazione si svolge in modalità pratica – con circa 4 mesi tra stage in azienda, laboratori, esercitazioni sul campo, visite didattiche e project work – ed oltre il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro e della consulenza specializzata di settore; • tre (3) premi British Institutes, consistenti in un corso collettivo di General English di 80 ore, oltre 20 ore di workshop, e una Certificazione Internazionale English for Speakers of Other Languages (ESOL) – English Spea- king Board (ESB) spendibile per qualsiasi livello del Common European Framework of Reference (CEFR). I corsi si terranno presso la sede Centrale di Napoli del British Institutes, in via Chiaia 252; • tre (3) premi Associazione XV Maggio MMXI, consistenti in un corso di guida sicura presso il Circuito Internazio- nale del Volturno presso Limatola (BN). I premi sono riservati agli studenti maggiorenni e sono dedicati a Gianluca Del Torto, Gianmaria De Gregorio e Oliviero Russo; • tre (3) premi Circuito Internazionale del Volturno, consistenti in un corso di guida sicura presso il Cir- cuito Interna- zionale del Volturno presso Limatola (BN). I premi sono riservati agli studenti maggiorenni; • due (2) premi Tecnoscuola, consistenti in un corso ECDL; • due (2) premi ONMIC Formazione srl, consistenti in un corso di qualifica professionale profilo OSS (Operatore Socio Sanitario); • due (2) premi Associazione Meridiani, consistenti in due borse di studio di 200,00 €; • due (2) premi Baita del Re Resort, consistenti in due borse di studio di 200,00 €. • due (2) premi Circolo Velico Stabia, consistenti in due borse di studio di 200,00 €; • due (2) premi La Polveriera, consistenti in due borse di studio di 200,00 €; • un (1) premio Luigi Cerrito, consistente in una borsa di studio di 200,00 €; • un (1) premio Luigi Mauriello, consistente in una borsa di studio (200,00 €). Per le scuole, ciascun premio sarà consegnato alla classe e l’Istituto si riserverà di individuare lo studente più meritevole cui assegnare il premio. Per gli studenti universitari, ciascun premio sarà consegnato al gruppo, o singolo, che ha elaborato il progetto. A tutti gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione che sarà consegnata nel corso della premiazione. La Tappa di Salerno La ventesima tappa del roadshow itinerante sulla sicurezza stradale e del mare denominato #siisaggioguidasiuro, ha fatto tappa ieri presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Salerno, alla presenza degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Galilei – Di Palo di Salerno e il Profagri – Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Salerno, sede di Fisciano. All’incontro hanno partecipato Giuseppe Gallo, Vicepresidente Vicario CCIAA e componente Cda Fondazione ITS Academy TE.LA, Raffaele Tarateta, Presidente Ordine Ingegneri di Salerno, Edmondo Gallo, Direttore Tecnoscuola, Sonia Alfano, Sindaco di San Cipriano Picentini e delegata ANCI Campania e Franco Picarone, Consigliere Regionale della Campania. La lezione formativa è stata affidata a Stefano Macarra, Primo Dirigente Sezione Polizia Stradale di Salerno, Carlo Brunetti, Direttore Casa Circondariale di Salerno e al tenente Gianfranco Bifano, Comandante Nucleo Operativo Pronto Impiego Gruppo Guardia di Finanza Salerno. Ha moderato l’incontro Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani. Le Fasi del Progetto Il programma si articola in due momenti chiave: • Fase Formativa: Incontri in cui esperti del settore analizzano con gli studenti i fattori di rischio per pedoni, ciclisti, motociclisti e marittimi, utilizzando spot d’impatto e lezioni interattive per contrastare le cattive abitudini al volante. • Il Gran Galà finale: Il 13 maggio 2026, presso l’ex area base NATO di Bagnoli a Napoli, si terrà il “Villaggio sulla Sicurezza Stradale e del Mare”. Dalle ore 10:00 alle 16:00, alla presenza di testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti.