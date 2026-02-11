Molina: Il debutto che sognavo all’Arechi - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Un controtenore nella tempesta del Monsone
Mutaverso Teatro ha dieci anni
Prosegue l’itinerario di “Sii Saggio, Guida Sicuro”
Molina: Il debutto che sognavo all’Arechi
Salernitana

Molina: Il debutto che sognavo all’Arechi

  • Febbraio 11, 2026
  • 0
  • 118
  • 2 Min Read
Molina: Il debutto che sognavo all’Arechi

di Fabio Setta

SALERNO – Aveva già segnato contro il Casarano con la ma- glia del Siracusa e con la ca- sacca granata si è ripetuto. Schierato a sorpresa, Molina ha impiegato appena dieci minuti per segnare sotto la curva sud dell’Arechi, sbloc- cando il match contro il Casa- rano. Oltre la rete, l’argentino ha sfoderato una prestazione convincente, volitiva e ga- gliarda, correndo e sacrifi- candosi fino al momento della sostituzione da parte del tecnico Raffaele che, dopo averlo visto bene in setti- mana, non ha avuto dubbi sullo schierarlo dal primo mi- nuto: “Non poteva esserci de- butto migliore all’Arechi per me. Ringrazio i miei compa- gni che mi hanno fatto inse- rire bene e velocemente nel gruppo. Questo mi ha dato subito fiducia. Achik? È un giocatore spettacolare in grado di darci una grande mano quando sta bene. Ab- biamo preparato bene la par- tita, sapendo che avremmo dovuto dare qualcosa in più, partendo aggressivi a diffe- renza delle gare precedenti. Il mister mi ha chiesto di sacri- ficarmi a dare una mano anche in fase di copertura e ho cercato di dare il massimo. Infatti sono uscito anche per- ché ero un po’ stanco, ma sto bene. Purtroppo non sono riuscito a fare la doppietta per le grandi parate del portiere avversario ma l’importante è aver trovato questi tre punti. Sappiamo che dobbiamo cre- scere e migliorare in tute le zone del campo, senza mai accontentarci e dare sempre il massimo. I tifosi? Capiamo la loro rabbia dopo qualche passo falso con il primo posto che si è allontanato. Ripar- tiamo da questa vittoria e punteremo a riconquistare i nostri tifosi per lottare tutti insieme per il grande obiet- tivo che abbiamo. Questa piazza non merita la C”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012