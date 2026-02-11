Molina: Il debutto che sognavo all’Arechi

di Fabio Setta

SALERNO – Aveva già segnato contro il Casarano con la ma- glia del Siracusa e con la ca- sacca granata si è ripetuto. Schierato a sorpresa, Molina ha impiegato appena dieci minuti per segnare sotto la curva sud dell’Arechi, sbloc- cando il match contro il Casa- rano. Oltre la rete, l’argentino ha sfoderato una prestazione convincente, volitiva e ga- gliarda, correndo e sacrifi- candosi fino al momento della sostituzione da parte del tecnico Raffaele che, dopo averlo visto bene in setti- mana, non ha avuto dubbi sullo schierarlo dal primo mi- nuto: “Non poteva esserci de- butto migliore all’Arechi per me. Ringrazio i miei compa- gni che mi hanno fatto inse- rire bene e velocemente nel gruppo. Questo mi ha dato subito fiducia. Achik? È un giocatore spettacolare in grado di darci una grande mano quando sta bene. Ab- biamo preparato bene la par- tita, sapendo che avremmo dovuto dare qualcosa in più, partendo aggressivi a diffe- renza delle gare precedenti. Il mister mi ha chiesto di sacri- ficarmi a dare una mano anche in fase di copertura e ho cercato di dare il massimo. Infatti sono uscito anche per- ché ero un po’ stanco, ma sto bene. Purtroppo non sono riuscito a fare la doppietta per le grandi parate del portiere avversario ma l’importante è aver trovato questi tre punti. Sappiamo che dobbiamo cre- scere e migliorare in tute le zone del campo, senza mai accontentarci e dare sempre il massimo. I tifosi? Capiamo la loro rabbia dopo qualche passo falso con il primo posto che si è allontanato. Ripar- tiamo da questa vittoria e punteremo a riconquistare i nostri tifosi per lottare tutti insieme per il grande obiet- tivo che abbiamo. Questa piazza non merita la C”.