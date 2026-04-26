Postiglione, dalla strada alla politica

Buona la prima per Gerardo Postiglione, presidente dell’associazione Strade Sicure, che ieri mattina ha inaugurato il suo comitato elettorale in vista della candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista Forza Italia, a sostegno del candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi, espressione del centrodestra. «La mia candidatura nasce dal desiderio concreto di contribuire dall’interno dell’amministrazione comunale, portando all’attenzione istituzionale le problematiche della strada che vivo ogni giorno per lavoro e per esperienza diretta. Conosco bene le insidie, le criticità e le emergenze della viabilità cittadina: dalle condizioni del manto stradale alla sicurezza, fino alla gestione dei flussi di traffico. È proprio per questo che ritengo fondamentale entrare nel sistema amministrativo, per intervenire in modo più incisivo e strutturato. Le semplici segnalazioni, pur importanti, non sono più sufficienti: serve un’azione concreta, continua e competente. Metto quindi a disposizione della collettività la mia esperienza pluridecennale maturata sulla strada», ha dichiarato Postiglione. «Dalla strada al consiglio comunale: questo è il mio slogan», ha aggiunto, sintetizzando il senso del suo impegno civico e politico. Ad aprire la cerimonia di inaugurazione è stato l’avvocato Lello Ciccone, che nel suo intervento ha più volte sottolineato l’impegno e la dedizione del candidato nei confronti della città di Salerno, evidenziando come la sua esperienza rappresenti un valore aggiunto per l’intera comunità. Nel corso del suo intervento, Postiglione ha inoltre ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sui rioni collinari, aree che da anni convivono con difficoltà evidenti, spesso legate a carenze infrastrutturali e a una minore presenza di servizi. «Non possiamo permettere che queste zone restino ai margini – ha concluso – Serve una visione inclusiva dello sviluppo urbano, che metta al centro tutte le realtà del territorio, senza lasciare indietro nessuno».