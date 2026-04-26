Vittoria Cosentino, sento il peso della responsabilità

di Mario Rinaldi

“Progressisti per Salerno”, la storica civica che anni ha accompagnato il percorso elettorale dell’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, tornato in campo nella sua città per concorrere alla carica di primo cittadino. Come uscente si candida Vittoria Cosentino.

Di nuovo in campo in campo. Quali sono le sue sensazioni?

“È una scelta che nasce dal legame profondo con la mia città e con le persone. Sento il peso della responsabilità, ma anche una grande fiducia da parte delle persone che incontro quotidianamente. In questi anni ho lavorato per mettere in campo tante iniziative concrete, per le famiglie, i bambini gli anziani e i fragili, consapevole però che c’è ancora molto da fare. I cittadini si aspettano una città che rifiorisca, e io voglio continuare a impegnarmi perché questo accada”.

Lei è inserita nella storica compagine a sostegno di De Luca. Quanto può incidere questo aspetto?

“Far parte di una compagine storica è sicuramente un elemento di forza: è un contesto con una storia importante. Tuttavia oggi credo che i cittadini guardino soprattutto alle persone, alla credibilità e al lavoro fatto. Io continuo a portare il mio percorso, le mie idee e il mio impegno quotidiano sul territorio”. Che elezioni saranno secondo lei, De Luca ha subito numerosi attacchi soprattutto dopo le dimissioni dell’ ex sindaco Napoli. “Credo che saranno elezioni importanti e anche molto sentite. In questo contesto, al di là delle polemiche e degli attacchi che fanno parte della dinamica politica, penso che emerga con chiarezza un dato: De Luca rappresenta, a mio avviso, per visione, concretezza e capacità amministrativa, ancora il futuro di Salerno. I cittadini in questi anni hanno potuto valutare fatti e risultati, e sono convinta che sapranno distinguere tra la polemica e il lavoro concreto. Alla fine, come sempre, saranno la serietà amministrativa e i risultati raggiunti a fare la differenza”.

Se dovesse essere eletta quale sarà il suo impegno per i suoi elettori?

“Se dovessi essere eletta, il mio impegno sarà innanzitutto quello di non tradire la fiducia di chi mi ha scelta. Significa esserci sempre, ascoltare le esigenze di tutti – come ritengo di aver fatto anche negli anni passati – e trasformare le parole in azioni concrete. Sarò una presenza costante sul territorio, mantenendo un filo diretto con i cittadini per raccogliere esigenze, criticità e proposte. Mi impegnerò a lavorare con serietà e trasparenza, rendendo conto delle scelte fatte e dei risultati raggiunti. Porterò avanti con determinazione le priorità della mia campagna elettorale: più attenzione ai bambini e alle famiglie, e spazi sicuri e vivibili che aiutino i più piccoli a non essere travolti dall’isolamento digitale, restituendo valore alle relazioni umane e alla vita condivisa. Un impegno particolare sarà rivolto ai giovani: devono poter vivere la città in libertà, con opportunità concrete di crescita, socialità e lavoro, ma anche con la serenità di sentirsi al sicuro. Una città in cui un ragazzo può uscire il sabato sera senza che i genitori vivano nella preoccupazione è una città che funziona. Per questo lavorerò anche sul rafforzamento della sicurezza urbana, sulla prevenzione e sulla presenza sul territorio. Allo stesso tempo, lavorerò per valorizzare Salerno come vera meta turistica, non solo come punto di passaggio tra le due costiere, ma come destinazione capace di attrarre e accogliere. Servono più strutture, più servizi, una migliore organizzazione dell’accoglienza e una visione che metta in rete cultura, eventi, mare e identità del territorio. Il turismo può rappresentare una leva concreta di sviluppo e un’importante opportunità per molti giovani, permettendo loro di realizzare progetti e costruire il proprio futuro, oltre a generare valore per l’economia locale”.

Quali sono, secondo lei, le priorità per Salerno?

“Se dovessi essere eletta, le priorità per Salerno partirebbero dalla sicurezza, dal decoro urbano e dalla qualità della vita quotidiana. La sicurezza viene prima di tutto: una città deve far sentire protetti i suoi cittadini, a ogni età. Questo significa più controllo del territorio, migliore illuminazione, attenzione costante ai quartieri e una presenza concreta delle istituzioni. Accanto alla sicurezza, servono più manutenzione e cura del verde: una città ordinata, curata e vivibile è il primo segnale di rispetto verso chi la abita ed è anche il primo deterrente contro il degrado. Per questo è indispensabile la collaborazione di tutti: ognuno deve fare la propria parte. Subito dopo metto i giovani: una città che offre occasioni di futuro è degna di una vera città Europea. Ai giovani dobbiamo dare opportunità concrete per realizzare i propri obiettivi e costruire il loro futuro qui, senza essere costretti ad andare via. La qualità della vita incide direttamente su questa scelta: più servizi, più sicurezza, più spazi e più opportunità significano più motivi per restare e investire sul proprio territorio. Grande attenzione anche alle famiglie e ai bambini: più spazi verdi, servizi educativi di qualità e una città a misura di crescita. È da lì che nasce il senso di comunità e il rispetto per i luoghi che viviamo. Un punto fondamentale sarà la realizzazione del nuovo ospedale: un’infrastruttura essenziale per garantire a tutti il diritto alla salute, con servizi sanitari efficienti, moderni e accessibili. Ma oggi la qualità della sanità passa anche dalla digitalizzazione: prenotazioni semplici, tempi certi, cartelle cliniche digitali e servizi socio-sanitari integrati. Lo stesso approccio deve valere per tutta la pubblica amministrazione: meno burocrazia, meno attese e servizi davvero a portata di cittadino. Salerno è sempre stata una città solidale: il mio impegno è rafforzare questa identità, unendo sicurezza, cura della città, sviluppo e attenzione alle fragilità”.