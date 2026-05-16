Francesco Boccia a Salerno per Marco Mazzeo

Ieri, a Salerno, è arrivato Francesco Boccia per sostenere Marco Mazzeo. Nonostante gli impegni romani, il Capogruppo del Partito Democratico al Senato ha voluto fortemente essere presente accanto a Marco Mazzeo, candidato al consiglio comunale di Salerno, e ha spronato tutta la popolazione salernitana a supportare la candidatura del giovane Mazzeo. Boccia, inoltre, ha ribadito che, per entrare nelle Istituzioni non bisogna chiedere il permesso a nessuno, ne tantomeno ai capinbastone e, nonostante non sia presente il simbolo del PD, ha esortato a votare Mazzeo in quanto uomo libero e non appartenente a nessuno capo cordata ne tantomeno a nessun feudatario. “Ringrazio Francesco Boccia, amico prima di tutto, per aver deciso, nonostante i tanti impegni, di passare a Salerno. È stato un grande attestato di amicizia e stima. Francesco Boccia è una persona umile che, in politica, è rara trovarla.”. Già Ministro della Repubblica Italiana, attuale Capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia è un big della politica italiana. “La nostra candidatura al Consiglio Comunale di Salerno rappresenta un metodo chiaro di fare politica: ascoltare sempre le persone e dare risposte concrete. Affronto questa campagna elettorale così come ho fatto in tutta la mia militanza politica: sempre con le persone, sempre tra la gente. Ecco perché ho sempre detto che “noi, ci candidiamo”, il plurale usato non è un caso, al Consiglio Comunale voglio portare la gente di Salerno. Noi, insieme!”.
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