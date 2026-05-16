Fico: trovati i fondi per Volpe e Arechi - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Avv Malinconico, da lunedì provini al Teatro Augusteo per casting terza serie
Arechi, Celano: “Ringraziamo il Presidente Fico per aver ascoltato le sollecitazioni della città”
Francesco Boccia a Salerno per Marco Mazzeo
Fico: trovati i fondi per Volpe e Arechi
Ultimora Campania

Fico: trovati i fondi per Volpe e Arechi

  • Maggio 16, 2026
  • 0
  • 123
  • 2 Min Read
Fico: trovati i fondi per Volpe e Arechi

La Regione Campania ha, infatti, trovato le risorse per garantire il finanziamento del maxi-progetto varato dalla precedente Amministrazione regionale e che prevede il restyling dello stadio con il nome da principe, la realizzazione di uno stadio provvisorio al “Volpe” e la ricostruzione del “Palatulimieri”. Ad annunciare la fumata bianca è stato proprio Roberto Fico, a margine di una tappa a Salerno. “E’ quello che avevo detto, era una cosa che avevo garantito, era una cosa che già era in corso e andiamo avanti”, ha assicurato Fico a cui ha fatto eco l’assessore Claudia Pecoraro che, insieme agli altri salernitani presenti in Giunta, ha lavorato per sbrogliare la matassa.”Come il presidente ha promesso quando si è insediato, la soluzione è stata sbloccata. Si è riusciti a trovare una fonte di finanziamento diversa. Sapete bene che dalla rivisitazione medio termine è emerso che sul FESR non potevano essere portati gli impianti sportivi, quindi purtroppo la ristrutturazione dell’Arechi, insieme poi ai lavori sul Palatulimieri rimaneva bloccata. Si è riusciti a fare un’operazione in Regione Campania quindi devo dire che il presidente Fico ha mantenuto la sua promessa nei confronti della città di Salerno consentendo lo sblocco dei lavori e l’avvio che avete visto per quanto riguarda appunto il lotto Palatulimieri-Volpe. Quindi in questo momento l’Arus, che è l’azienda che gestisce l’appalto, sta provvedendo all’inizio dei lavori”.La copertura dei fondi riguarderà l’intero progetto. “In questo momento la parte che si è sbloccata, perché già era previsto che si procedesse prima alla demolizione del Palatulimieri e alla ristrutturazione del Volpe affinché si potesse creare un campo che potesse ospitare la competizione sportiva, e poi soltanto successivamente si passerà all’Arechi. Non si può toccare l’Arechi senza prevedere già il campo Volpe in grado di ospitare le partite. D’altronde questo è già un secondo lotto funzionale rispetto al primo che è già avvenuto, che era quello dell’abbattimento del vecchio depuratore e la bonifica dei suoli”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Aversana, Iannone: Completata un’opera storica

“Il completamento del terzo lotto dell’Aversana rappresenta un’opera di rilevanza storica

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013