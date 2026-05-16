Fico: trovati i fondi per Volpe e Arechi

La Regione Campania ha, infatti, trovato le risorse per garantire il finanziamento del maxi-progetto varato dalla precedente Amministrazione regionale e che prevede il restyling dello stadio con il nome da principe, la realizzazione di uno stadio provvisorio al “Volpe” e la ricostruzione del “Palatulimieri”. Ad annunciare la fumata bianca è stato proprio Roberto Fico, a margine di una tappa a Salerno. “E’ quello che avevo detto, era una cosa che avevo garantito, era una cosa che già era in corso e andiamo avanti”, ha assicurato Fico a cui ha fatto eco l’assessore Claudia Pecoraro che, insieme agli altri salernitani presenti in Giunta, ha lavorato per sbrogliare la matassa.”Come il presidente ha promesso quando si è insediato, la soluzione è stata sbloccata. Si è riusciti a trovare una fonte di finanziamento diversa. Sapete bene che dalla rivisitazione medio termine è emerso che sul FESR non potevano essere portati gli impianti sportivi, quindi purtroppo la ristrutturazione dell’Arechi, insieme poi ai lavori sul Palatulimieri rimaneva bloccata. Si è riusciti a fare un’operazione in Regione Campania quindi devo dire che il presidente Fico ha mantenuto la sua promessa nei confronti della città di Salerno consentendo lo sblocco dei lavori e l’avvio che avete visto per quanto riguarda appunto il lotto Palatulimieri-Volpe. Quindi in questo momento l’Arus, che è l’azienda che gestisce l’appalto, sta provvedendo all’inizio dei lavori”.La copertura dei fondi riguarderà l’intero progetto. “In questo momento la parte che si è sbloccata, perché già era previsto che si procedesse prima alla demolizione del Palatulimieri e alla ristrutturazione del Volpe affinché si potesse creare un campo che potesse ospitare la competizione sportiva, e poi soltanto successivamente si passerà all’Arechi. Non si può toccare l’Arechi senza prevedere già il campo Volpe in grado di ospitare le partite. D’altronde questo è già un secondo lotto funzionale rispetto al primo che è già avvenuto, che era quello dell’abbattimento del vecchio depuratore e la bonifica dei suoli”.
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