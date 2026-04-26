Cilento, Diano e Alburni al voto: i nomi

di Arturo Calabrese

Non è molto lungo l’elenco dei comuni al voto il 24 e 25 maggio nel Cilento. Undici i centri che andranno nelle urne per rinnovare il consiglio comunale e scegliere la nuova squadra amministrativa.

Casal Velino, Celle di Bulgheria, Laurino, Lustra, Pertosa, Polla, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sassano e Sicignano degli Alburni sono in scadenza naturale di mandato. In questi comuni, si è votato a settembre 2020 per effetto dell’epidemia da Covid-19. Al fine di regolare il turno elettivo e di riportarlo nella consueta finestra primaverile o estiva, si è scelto di farlo slittare di circa sei mesi.

A Laurito, invece, il sindaco Vincenzo Speranza, lo scorso ottobre, ha rassegnato le dimissioni per potersi candidare alle Regionali nella lista “Fico presidente”. A Casal Velino, l’uscente Silvia Pisapia non avrà avversari e dovrà vedersela unicamente contro il quorum, che deve essere raggiunto onde evitare il commissariamento. Duello a Celle di Bulgheria: Gino Marotta, uscente, sfida Gerardo Carro. Sarà “In…Comune 2026” contro “Un mondo migliore”.

Laurino saluta il sindaco Romano Gregorio, direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e dovrà scegliere il nuovo primo cittadino tra Francesco Gregorio con “Viviamo Laurino e Villa” e Paolo Fiorentino Nese con “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”. A Laurito, il dimissionario Vincenzo Speranza, bocciato alle Regionali, vuole tornare a indossare la fascia tricolore e ci riprova con la lista “Arcobaleno”. Dall’altra parte, la lista “Italia dei Diritti”. Tre contendenti anche a Lustra: l’uscente Luigi Guerra, che conferma quasi interamente la propria squadra di “Crescere Insieme”, Fabio Elia di “Lustra Futura”, che porta nomi nuovi e qualche esperienza, e infine Paolo Nanni con “Italia dei Diritti”.

Tre gli sfidanti anche a Pertosa: l’uscente Domenico Barba sarà alla guida di “Pertosa Futura”; lo insidiano Luca Martone di “Italia dei Diritti” e Sara Manisera di “Pertosa Bene Comune”. A Polla, sarà sfida a tre: l’uscente Massimo Loviso si ricandida con “Pollesi per Polla”; Gianluca De Lauso e la sua “Alternativa per Polla” e Francesco Casciano di “Italia dei Diritti” completano il quadro. Duello a Postiglione: Carmine Cennamo con “Noi per Postiglione” dovrà vedersela con Piero Forlano e la lista “Postiglione Bene Comune”.

A San Giovanni a Piro si candidano l’uscente Ferdinando Palazzo con “InComune” e Sandro Paladino con “Liberi di Scegliere”. Una sola lista a Sassano: “Noi per Sassano” con Nicola Pellegrino candidato a sindaco. Unico ostacolo sarà il quorum. Chiude, anche qui una sola compagine in campo, Sicignano degli Alburni, con Giacomo Orco alla guida di “Obiettivi in Comune”. Chiara è la presenza di quattro liste dal nome uguale, e cioè “Italia dei Diritti”. Se ne parlerà a parte con un approfondito focus. Si vota domenica 24 maggio dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 25 maggio dalle 7.00 alle 15.00.

Chiuse le operazioni di voto, si procederà immediatamente agli scrutini. Nel pomeriggio inoltrato del 25 maggio, dunque, si conosceranno i nuovi sindaci.