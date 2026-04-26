Cilento, Diano e Alburni al voto: i nomi - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, Rien ne va plus
Turandot: la voce, la luna
Elezioni e il caso “Italia dei Diritti”: di cosa si tratta?
Benito e Adolf. Dopo 100 anni ci risiamo. Che coincidenza!

Cilento, Diano e Alburni al voto: i nomi

  • Aprile 26, 2026
  • 0
  • 137
  • 3 Min Read

di Arturo Calabrese

Non è molto lungo l’elenco dei comuni al voto il 24 e 25 maggio nel Cilento. Undici i centri che andranno nelle urne per rinnovare il consiglio comunale e scegliere la nuova squadra amministrativa.

Casal Velino, Celle di Bulgheria, Laurino, Lustra, Pertosa, Polla, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sassano e Sicignano degli Alburni sono in scadenza naturale di mandato. In questi comuni, si è votato a settembre 2020 per effetto dell’epidemia da Covid-19. Al fine di regolare il turno elettivo e di riportarlo nella consueta finestra primaverile o estiva, si è scelto di farlo slittare di circa sei mesi.

A Laurito, invece, il sindaco Vincenzo Speranza, lo scorso ottobre, ha rassegnato le dimissioni per potersi candidare alle Regionali nella lista “Fico presidente”. A Casal Velino, l’uscente Silvia Pisapia non avrà avversari e dovrà vedersela unicamente contro il quorum, che deve essere raggiunto onde evitare il commissariamento. Duello a Celle di Bulgheria: Gino Marotta, uscente, sfida Gerardo Carro. Sarà “In…Comune 2026” contro “Un mondo migliore”.

Laurino saluta il sindaco Romano Gregorio, direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e dovrà scegliere il nuovo primo cittadino tra Francesco Gregorio con “Viviamo Laurino e Villa” e Paolo Fiorentino Nese con “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”. A Laurito, il dimissionario Vincenzo Speranza, bocciato alle Regionali, vuole tornare a indossare la fascia tricolore e ci riprova con la lista “Arcobaleno”. Dall’altra parte, la lista “Italia dei Diritti”. Tre contendenti anche a Lustra: l’uscente Luigi Guerra, che conferma quasi interamente la propria squadra di “Crescere Insieme”, Fabio Elia di “Lustra Futura”, che porta nomi nuovi e qualche esperienza, e infine Paolo Nanni con “Italia dei Diritti”.

Tre gli sfidanti anche a Pertosa: l’uscente Domenico Barba sarà alla guida di “Pertosa Futura”; lo insidiano Luca Martone di “Italia dei Diritti” e Sara Manisera di “Pertosa Bene Comune”. A Polla, sarà sfida a tre: l’uscente Massimo Loviso si ricandida con “Pollesi per Polla”; Gianluca De Lauso e la sua “Alternativa per Polla” e Francesco Casciano di “Italia dei Diritti” completano il quadro. Duello a Postiglione: Carmine Cennamo con “Noi per Postiglione” dovrà vedersela con Piero Forlano e la lista “Postiglione Bene Comune”.

A San Giovanni a Piro si candidano l’uscente Ferdinando Palazzo con “InComune” e Sandro Paladino con “Liberi di Scegliere”. Una sola lista a Sassano: “Noi per Sassano” con Nicola Pellegrino candidato a sindaco. Unico ostacolo sarà il quorum. Chiude, anche qui una sola compagine in campo, Sicignano degli Alburni, con Giacomo Orco alla guida di “Obiettivi in Comune”. Chiara è la presenza di quattro liste dal nome uguale, e cioè “Italia dei Diritti”. Se ne parlerà a parte con un approfondito focus. Si vota domenica 24 maggio dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 25 maggio dalle 7.00 alle 15.00.

Chiuse le operazioni di voto, si procederà immediatamente agli scrutini. Nel pomeriggio inoltrato del 25 maggio, dunque, si conosceranno i nuovi sindaci.

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013