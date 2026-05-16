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Arechi, Celano: “Ringraziamo il Presidente Fico per aver ascoltato le sollecitazioni della città”

  • Maggio 16, 2026
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Arechi, Celano: “Ringraziamo il Presidente Fico per aver ascoltato le sollecitazioni della città”

“Accogliamo con favore e soddisfazione l’annunciato sblocco dei fondi destinati al restyling dello Stadio Arechi, un’opera strategica e attesa da anni dall’intera comunità salernitana. Rivolgiamo un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per aver ascoltato le nostre ripetute sollecitazioni e quelle provenienti dall’intera città di Salerno, mantenendo l’impegno assunto in Co.missione Bilancio  di individuare una soluzione concreta per garantire la prosecuzione dell’intervento”.
Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Celano.
“Il reperimento delle risorse sui fondi di coesione rappresenta una scelta responsabile e necessaria, che ha consentito di porre rimedio ad errori evidenti commessi dalla precedente amministrazione regionale nella programmazione dei finanziamenti. Errori che avrebbero seriamente compromesso la realizzazione dell’opera e che rischiavano di esporre la Regione a contenziosi con richieste risarcitorie milionarie”.
“Resta, tuttavia, il rammarico per il danno arrecato alla città da una gestione precedente approssimativa e miope. Le risorse oggi recuperate, infatti, sono state necessariamente sottratte ad altri progetti importanti per Salerno e il suo sviluppo, come quello relativo a Porta Est, penalizzando ancora una volta il territorio salernitano”.
“Come abbiamo sempre fatto, continueremo a svolgere con determinazione il nostro ruolo istituzionale, sollecitando e pungolando l’amministrazione regionale ogniqualvolta sarà necessario, esclusivamente nell’interesse di Salerno e della sua provincia. Auspichiamo che il Presidente Fico continui nel metodo positivo, pragmatico e collaborativo dimostrato finora, mantenendo un rapporto di confronto aperto e costruttivo con l’intero Consiglio regionale, opposizioni comprese”.

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