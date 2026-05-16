Avv Malinconico, da lunedì provini al Teatro Augusteo per casting terza serie

Al via il casting figuranti per la terza serie della fiction tv della Rai “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, prodotta da Viola Film.

Questa iniziativa – come riporta il sito web casting.imoviez.it – rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera entrare a far parte di un progetto audiovisivo di grande successo nazionale, collaborando con una produzione di alto profilo.

La produzione ricerca sia profili per comparsate semplici che figure con mansioni speciali, garantendo che ogni prestazione lavorativa sarà regolarmente retribuita.

Le selezioni si svolgeranno esclusivamente in presenza durante la metà di maggio per formare il cast delle scene di prossima lavorazione della fiction Rai ambientata a Salerno.

La ricerca è aperta a un’ampia platea di partecipanti per coprire le diverse esigenze narrative della sceneggiatura della nuova stagione Rai:

Figuranti semplici per scene di massa e ambientazione;

Figuranti speciali con caratteristiche specifiche richieste dalla regia;

Uomini e donne con un’età compresa tra i 18 e i 74 anni;

Persone con diverse attitudini espressive e naturalezza davanti alla macchina da presa.

Per partecipare alla selezione casting , gli interessati devono presentarsi direttamente presso la sede indicata nelle date stabilite.

La gestione del cast è affidata ai referenti Antonio Gioiello e Giordana Moltedo, che coordineranno le fasi di accoglienza e valutazione dei candidati durante le sessioni dal vivo.

Le giornate dedicate ai provini si terranno in presenza presso il Teatro Augusteo, situato in Piazza Giovanni Amendola, a Salerno.

Gli appuntamenti sono fissati secondo il seguente calendario:

Lunedì 18 Maggio: dalle ore 10:00 alle 18:00;

Martedì 19 Maggio: dalle ore 10:00 alle 18:00.