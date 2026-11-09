Porticciolo, la protesta continua

di Erika Noschese

La mobilitazione cittadina a Salerno non si arresta e, forte di oltre 2500 firme raccolte in calce a una petizione popolare, il comitato civico “Giù le mani dal Porticciolo” per la tutela del litorale orientale è sceso nuovamente in piazza. Un’assemblea pubblica ha trasformato il molo di Pastena nel fulcro di un acceso dibattito sul futuro urbanistico del territorio, evidenziando una profonda frattura tra l’amministrazione comunale e i residenti. Il timore diffuso è che l’alternativa al controverso progetto della Marina di Pastena possa tradursi nell’irreversibile sottrazione di spazi condivisi e nella scomparsa delle spiagge libere. A dare voce alla frustrazione collettiva è Mario Cricchio, esponente del comitato, il quale chiarisce il clima di incertezza sottolineando come i cittadini abbiano “ascoltato tutte le indiscrezioni che sono uscite fuori nelle ultime settimane” e precisando che “è proprio per questo che siamo preoccupati”. La mancanza di dialogo istituzionale rappresenta il nodo cruciale della protesta, poiché, prosegue l’attivista, il gruppo “ha richiesto formalmente un incontro con il sindaco per farsi illustrare il progetto, ma il sindaco non ha mai risposto a queste nostre richieste”. Cricchio ribadisce l’urgenza di chiarezza, affermando che i residenti chiedono “con forza di vedere questo progetto, perché non lo conosciamo”, e denunciando una gestione elitaria delle consultazioni. Secondo la sua attenta ricostruzione, infatti, l’elaborato “è stato solo presentato al Comune dalla nuova proprietà e il sindaco si è premurato di farlo vedere a quelli che considera gli unici stakeholder dell’area, la cooperativa”. Una visione ritenuta inaccettabile per le associazioni del territorio, perché un bene pubblico di tale importanza appartiene all’intera collettività locale: “Questo posto è fatto anche da altri stakeholder, dai cittadini, banalmente”, dichiara l’esponente civico strappando gli applausi convinti dei manifestanti presenti sul molo. Le sporadiche rassicurazioni su una potenziale riduzione dell’impatto ambientale non convincono minimamente chi vive il mare ogni giorno. Cricchio si interroga pubblicamente su “che cosa prevede questo progetto”, ricordando che “si parla di volumi dimezzati, si parla di nuovo lungomare”. La sua lucida analisi si fa particolarmente tagliente quando spiega ai concittadini che “nel momento in cui ci sarà una trasformazione di questi luoghi e verrà costruita comunque una piazza sul mare per duecento metri, stiamo parlando fondamentalmente, anche in quel caso, di cementificazione”, concludendo la disamina argomentando in maniera lapidaria che si tratta della “stessa medesima cosa”. A rincarare pesantemente le critiche istituzionali interviene il consigliere di opposizione Franco Massimo Lanocita. Analizzando severamente le ultime mosse del governo cittadino per arginare il dissenso, Lanocita dichiara senza peli sulla lingua che la leadership locale guidata da “De Luca continua a fare la sua politica del dividi et impera”, riferendosi esplicitamente all’ingombrante influenza che continua a indirizzare le scelte urbanistiche dell’area. Il navigato consigliere critica aspramente le modalità con cui l’amministrazione cerca di ottenere dei fragili consensi preventivi, rivelando alla piazza che l’ente “ha convocato una cooperativa di pescatori che già aveva fatto un accordo con Ilardi”, definendola poi “una cooperativa un po’ fragile da questo punto di vista, diciamoci la verità”. Questo mirato e selettivo approccio servirebbe solo a legittimare un piano esecutivo di cui, paradossalmente, nessuno conosce i reali dettagli. La sua puntuale critica politica ricorre in seguito a una nota metafora fiabesca per descrivere in maniera icastica la totale assurdità burocratica: il vero e celato obiettivo del vertice amministrativo sarebbe semplicemente quello di “farsi dire di sì su un progetto che non esiste, è un po’ come l’isola di Peter Pan, l’isola che non c’è”. Lanocita denuncia con profonda e vibrante indignazione l’impossibilità oggettiva di accedere agli atti pubblici, confermando che l’opposizione consiliare ha “cercato, ma non esiste questo progetto”, e che allo stato attuale della scarsissima documentazione ufficiale “non si capisce se è una variante, un progetto nuovo”. Restano di conseguenza pericolosamente aperti molteplici e gravi interrogativi procedurali su “che cosa vuole fare” concretamente l’amministrazione e su “quali sono i termini” finanziari ed esecutivi di questo colossale restyling costiero. A sollevare ulteriori dubbi strutturali e normativi sulla regolarità formale dell’intero iter è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Franco Mari. Il parlamentare si pone domande logiche e incalzanti sulla misteriosa e nebulosa genesi dei documenti progettuali finora decantati a mezzo stampa. “Ha un progetto il sindaco? E chi gliel’ha dato?”, si domanda retoricamente Mari, evidenziando uno sbigottente paradosso istituzionale facilmente riassumibile in un basilare ma vitale quesito: “Come fa il sindaco ad avere un progetto senza che ce l’abbiano gli uffici?”. La totale assenza di tracciabilità amministrativa spinge il tenace deputato a chiedere ufficiale e immediata chiarezza su “dove è stato presentato” l’elusivo dossier e se per puro caso “alla Regione c’è un protocollo” formale di registrazione. Mari incalza la giunta municipale col pesantissimo dubbio procedurale per cui, se il primo cittadino ne è materialmente in possesso, bisogna assolutamente scoprire “chi gliel’ha dato” e accertare se “l’ha acquisito dalla Regione”, restando del tutto illogico e inspiegabile il motivo formale per cui “gli uffici del Comune di Salerno non hanno il progetto” a disposizione per poter avviare le obbligatorie verifiche tecniche. La città campana affronta oggi “una situazione molto strana”, un’anomalia democratica che alimenta sistematicamente il forte sospetto di una vasta campagna propagandistica basata su abbaglianti illusioni ottiche. Il timore intimamente condiviso dai residenti è che la potente macchina mediatica istituzionale si attivi in maniera unilaterale, di modo che da un giorno all’altro “comincino a girare i rendering, i plastici, e il progetto non si vede”, trasformando in modo subdolo e ingannevole il dibattito pubblico in una superficiale e banale discussione estetica su un’opera calata brutalmente dall’alto. Mari eleva drammaticamente e considerevolmente la scala e la gravità del problema istituzionale affermando che “questa è una questione seria, non è solo una questione di trasparenza”, e introduce nell’assemblea un inquietante sospetto di natura prettamente economica. La complessa riflessione finale del deputato colpisce inesorabilmente le spietate logiche imprenditoriali e finanziarie legate al redditizio sfruttamento commerciale del litorale, interrogandosi apertamente e senza timore su chi abbia garantito i grandi capitali iniziali per l’imponente operazione edilizia. “Chi ha presentato un progetto, se l’ha presentato, ha avuto garanzie?”, si chiede ad alta voce Mari, sottolineando l’assoluta e oggettiva implausibilità economica di un rischioso investimento milionario condotto totalmente al buio. Seguendo la rigida logica del mercato immobiliare contemporaneo, nessun imprenditore accorto “acquista una cosa di questa dimensione, un’ipotesi di questo tipo senza avere garanzie”, definendo in questo modo l’eventualità di un colossale acquisto “a scatola chiusa” come un’ipotesi totalmente fiabesca e irrealistica. Un paravento retorico, insomma, che nasconderebbe accordi inconfessabili sfuggiti colpevolmente al controllo democratico della cittadinanza e alle essenziali prerogative del consiglio comunale. L’accesa assemblea si è infine sciolta al tramonto confermando all’unanimità l’immediato stato di agitazione permanente del quartiere orientale, con l’intero rione pronto e determinato a intraprendere nuove e più forti azioni di protesta qualora le pesanti ombre amministrative non dovessero essere definitivamente spazzate via dalle sedi competenti.