Due appuntamenti per continuare una battaglia civile e democratica: Due occasioni per parlare di una battaglia per difendere la rappresentatività del Parlamento. Domani, alle ore 12.30, all’Università degli Studi di Salerno, aula 4- B1, per un incontro sul tema dello Stato democratico e dei sistemi elettorali. Venerdì 4 dicembre, alle ore 17.30, all’Hotel Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, per un nuovo momento di confronto e partecipazione. Una campagna nella quale mi sono impegnato fino in fondo, pur non facendo più parte del Parlamento dal 1994. Senza un partito di appartenenza, senza una convenienza da perseguire, senza dover rendere conto ad altro che alle proprie convinzioni. L’ho fatto insieme agli amici dell’Associazione Vincenzo Scarlato, senza guardare in faccia ai partiti, alle loro simpatie e alle loro ostilità, spesso distribuite e ritirate a seconda delle convenienze del momento. È stata una campagna cominciata tra lo scetticismo, forse anche con qualche diffidenza, e cresciuta passo dopo passo. Sono arrivate le adesioni, il consenso, l’attenzione, un impatto che all’inizio non era facile immaginare. Non tutto è ancora compiuto, naturalmente. Ma il cammino percorso ha già un suo significato. La vita scorre. Cambiano le priorità, si trasformano gli interessi, si moltiplicano le distanze, si aprono altre prospettive. Eppure ci sono cose che non possono essere accantonate perché non sono più convenienti o perché non è il momento giusto. Il senso di giustizia, quando è autentico, conserva una sua urgenza. Non va in pensione insieme agli incarichi, non si mette da parte quando cambiano le stagioni della vita. E poi c’è tutto quello che una battaglia pubblica finisce per portarsi dentro. La malinconia e il coraggio. I ricordi e il futuro. La rabbia e la speranza. La misericordia e l’animosità. La voglia, qualche volta persino irrefrenabile, di dire ancora la propria, di non rassegnarsi, di non assistere in silenzio. Forse è anche questo che ci tiene insieme, amici miei. Non soltanto le idee, non soltanto le battaglie condivise, ma il bisogno di riconoscerci ancora, dopo tanto tempo, nelle stesse inquietudini e nella stessa voglia di partecipare. È un modo per non dipendere dalle convenienze, per non lasciare che siano le circostanze a decidere della nostra libertà, per non smarrire il senso del nostro rapporto. Un rapporto antico, attraversato da tante stagioni, ma indistruttibile. Non abbiamo più bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno. Non ci muove l’ambizione di un ruolo, la prospettiva di un incarico, l’appartenenza a uno schieramento. Ci muove ancora, semplicemente, la convinzione che ci siano cose per le quali vale la pena spendersi. E allora, anche questa volta, potremmo guardarci negli occhi e dirci una frase semplice, che contiene molto più di quanto sembri: ABBIAMO FATTO IL NOSTRO DOVERE. Con le nostre idee, le nostre contraddizioni, le nostre passioni e la nostra storia. Senza voltare la faccia dall’altra parte. E forse, in fondo, è proprio questo il modo migliore per continuare a volerci bene.

Guglielmo Scarlato