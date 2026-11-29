Da domani mattina, lunedì 30 novembre, la cardio-protezione nella Valle dell’Irno compirà un nuovo balzo in avanti, all’insegna della programmazione progettuale e della razionalizzazione degli interventi. Nell’Aula Consiliare Carmine Manzi del Comune di Mercato S. Severino sarà presentato un progetto organico da parte dell’Associazione Grazie di Cuore, presieduta dal cardiologo Carmine Landi, con il fine di un coinvolgimento diffuso della popolazione soprattutto scolastica. L’obiettivo è quello di trasformare, sempre di più, un obiettivo sociosanitario in una nuova cultura della salute pubblica sin dalla giovanissima età. La proposta progettuale sarà presentata al Consorzio S6, che raccoglie i Comuni dell’Irno e del territorio confinante dell’Agro Nocerino-Sarnese aderenti all’iniziativa già da tempo, con il fine “di diffondere la cultura del primo soccorso e le manovre salvavita tra gli studenti delle scuole ricadenti nell’ambito territoriale del Consorzio Sociale S6”. Sono già alcuni anni che l’Associazione, di concerto con il Consorzio, promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione in questo campo, ma ora si è avvertita l’esigenza di ampliare tale sinergia con una specifica attività pratica rivolta agli studenti. «Conoscere le manovre salvavita significa poter intervenire responsabilmente – spiega il cardiologo Carmine Landi – in situazioni di emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Per questo motivo, la nostra proposta vuole trasformare la scuola in un luogo di educazione alla solidarietà e alla tutela della vita». Saranno coinvolti tutti i plessi scolastici del Consorzio S6, anche se inizialmente le attività coinvolgeranno soltanto 500 alunni ai quali saranno trasmesse le conoscenze basiche per una efficace e produttiva formazione: riconoscere un arresto cardiaco, allertare correttamente il 112/118, apprendere le manovre giuste per la rianimazione cardiopolmonare (RCP), far funzionare in maniera corretta e tempestiva il defibrillatore. Per raggiungere questi obiettivi, medici e paramedici formatori dell’Associazione Grazie di Cuore e degli enti che aderiranno al progetto organizzeranno esercitazioni pratiche con manichini, dopodiché saranno attivati percorsi BLSD certificativi per gli studenti che possiedono i requisiti previsti. Il progetto – si legge nella proposta che sarà presentata dal dottor Carmine Landi domattina nell’Aula Carmine Manzi – è inizialmente rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado del territorio S6. Naturalmente, le attività previste dal progetto saranno differenziate a seconda dell’età dei partecipanti. Vi saranno degli enti formatori che coopereranno con gli organizzatori nel trasmettere le competenze scientifiche e tecniche ai partecipanti ai corsi. «Per garantire trasparenza e qualità dell’iniziativa – spiega Carmine Landi – proporremo la pubblicazione di un avviso comparativo per individuare gli enti che opereranno nella formazione. Valuteremo accreditamenti e autorizzazioni regionali, qualifiche e curricula degli istruttori, esperienza specifica nella formazione scolastica e altri aspetti più strettamente operativi. Un’iniziativa, come la nostra, rivolta ai giovani con il fine di creare una cultura della salute pubblica e della partecipazione civica, non può che essere rispettosa innanzitutto della legalità. Per questo motivo – conclude il cardiologo Carmine Landi – opereremo nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione BLSD, utilizzo dei DAE e accreditamento degli enti formatori».