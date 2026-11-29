Un titolo italiano conquistato a soli 17 anni, gli allenamenti al fianco di alcuni dei più grandi calciatori della storia della Lazio e un primato particolare: essere stato l’ultimo giocatore mandato in campo da Tommaso Maestrelli sulla panchina biancoceleste. Il calcio italiano piange la scomparsa di Domenico Masuzzo, per tutti Mimmo, spentosi all’età di 73 anni. La notizia, diffusa nella giornata di giovedì 26 novembre, ha suscitato profonda commozione soprattutto a Rieti, città nella quale l’ex centrocampista aveva scelto di mettere radici dopo aver attraversato l’Italia inseguendo un pallone. Una carriera iniziata nell’Anconitana, proseguita nella capitale e passata attraverso piazze importanti come Salerno, Civitavecchia e Nocera Inferiore, prima di trovare la sua definitiva consacrazione nel calcio reatino.Nella stagione 1972-1973 il centrocampista si trasferisce alla Salernitana, in Serie C, mentre l’anno successivo scende ulteriormente di categoria, approdando al Civitavecchia, in Serie D. Proprio mentre Masuzzo indossa la maglia nerazzurra, la Lazio realizza l’impresa più importante della propria storia fino a quel momento. Il 12 maggio 1974, grazie alla vittoria contro il Foggia, la squadra allenata da Tommaso Maestrelli conquista il suo primo titolo nazionale. Nell’estate successiva Masuzzo rientra alla base, ritrovandosi all’interno dell’organico della squadra campione d’Italia. Accanto a lui ci sono personaggi destinati a entrare nella leggenda del calcio italiano: Giorgio Chinaglia, Luciano Re Cecconi, Giuseppe Wilson, Felice Pulici, Mario Frustalupi e Renzo Garlaschelli. Conquistare spazio in una formazione di quel livello è complicatissimo, ma il centrocampista rimane nella rosa biancoceleste per due stagioni consecutive, prendendo parte anche alle amichevoli della squadra.Masuzzo è l’ultimo calciatore mandato in campo da Maestrelli in una partita ufficiale sulla panchina biancoceleste. Quell’estate il centrocampista lascia definitivamente la capitale per trasferirsi alla Nocerina, con cui colleziona 18 presenze in Serie C.