Una città più connessa, accessibile e attenta alle esigenze quotidiane dei cittadini, con particolare riguardo ai collegamenti tra il centro urbano e le numerose frazioni del territorio. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Mercato San Severino, guidata dal sindaco Antonio Somma, che ha avviato una nuova iniziativa finalizzata al potenziamento della mobilità locale e all’ampliamento dei servizi di trasporto a disposizione della comunità. È stato infatti indetto un concorso pubblico per titoli finalizzato al rilascio di cinque autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico non di linea mediante taxi collettivo, con veicoli aventi una capienza massima di nove posti, conducente compreso. Un provvedimento che punta a offrire nuove opportunità di spostamento, soprattutto a quanti incontrano maggiori difficoltà nel raggiungere i servizi essenziali, le attività commerciali e i principali punti di interesse del territorio comunale. Nel dettaglio, il bando prevede il rilascio di tre autorizzazioni ordinarie e di altre due riservate a veicoli appositamente attrezzati con pedana o elevatore per il trasporto di persone con disabilità. Una scelta che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso il tema dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere che possono limitare la libertà di movimento dei cittadini. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di miglioramento della mobilità urbana, resa particolarmente importante dalla conformazione territoriale di Mercato San Severino, caratterizzata dalla presenza di numerose frazioni e dalla necessità di garantire collegamenti sempre più efficienti tra le diverse aree della città. Il taxi collettivo, attraverso la possibilità di condividere la corsa tra più passeggeri, rappresenterà un servizio complementare al trasporto pubblico di linea. L’obiettivo è ampliare le alternative di mobilità, favorendo gli spostamenti quotidiani e offrendo una risposta alle esigenze di lavoratori, studenti, famiglie e persone anziane. «Continuiamo a lavorare per costruire una città sempre più a misura di cittadino, nella consapevolezza che il diritto alla mobilità rappresenti un presupposto fondamentale per garantire la piena partecipazione alla vita sociale ed economica della nostra comunità – dichiara il sindaco Antonio Somma –. La particolare conformazione del nostro territorio impone una costante attenzione al tema dei collegamenti tra il centro e le frazioni e, attraverso l’introduzione del servizio di taxi collettivo, intendiamo ampliare l’offerta di mobilità, integrando i servizi già esistenti e fornendo risposte concrete alle necessità quotidiane delle famiglie, degli anziani, dei giovani e dei lavoratori». Un aspetto centrale del provvedimento riguarda proprio l’inclusione sociale. La decisione di riservare due delle cinque autorizzazioni a veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità risponde alla volontà di rendere il sistema della mobilità maggiormente accessibile, superando gli ostacoli che ancora oggi possono condizionare l’autonomia personale e la possibilità di partecipare pienamente alla vita cittadina. L’attivazione del servizio potrà inoltre contribuire a migliorare i collegamenti tra le frazioni e il centro, offrendo un’ulteriore soluzione di trasporto a chi non dispone di un mezzo privato o necessita di modalità di spostamento più flessibili. Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà integrarsi con la rete dei servizi esistenti, senza sostituirsi al trasporto pubblico tradizionale. Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, gli interessati potranno presentare domanda entro il 23 dicembre 2026, utilizzando l’apposito modello denominato Allegato C, in regola con l’imposta di bollo da 16 euro. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.mercatosanseverino.sa.it. Il bando stabilisce inoltre che ciascun candidato potrà concorrere per una sola autorizzazione, secondo le modalità previste dalla procedura pubblica. Con questo provvedimento, l’amministrazione Somma intende dunque compiere un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema di mobilità più articolato e inclusivo, capace di rispondere alle caratteristiche del territorio e alle esigenze delle diverse fasce della popolazione. Una misura che pone al centro il diritto agli spostamenti e l’accessibilità dei servizi, nella prospettiva di una città in cui la distanza tra centro e frazioni non rappresenti un ostacolo alla partecipazione alla vita della comunità.