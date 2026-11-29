Il condono “in Campania avrà un effetto devastante, comunque verrà formulata la norma”. A dirlo in un’intervista al Fatto Quotidiano è il procuratore di Napoli Nicola Gratteri secondo cui, invece, “bisogna continuare a fare demolizioni”. “Quando sono arrivato a Napoli – racconta – se ne facevano 70 all’anno, ora 180, abbiamo iniziato dalle case dei pregiudicati. Io non voglio funerali di Stato quando ci saranno morti per crolli in zone sismiche”. Per il magistrato parole come “sanatoria, amnistia devono sparire dal vocabolario”. “L’interesse primario delle mafie, accanto a droga ed armi, è proprio quello della speculazione edilizia abusiva. Mirano – spiega – a penetrare nelle imprese edili per accumulare ricchezze e ‘drogare’ il mercato legale, spesso d’accordo con i colletti bianchi”. Gratteri fa notare che “abusivismo edilizio” significa “anche inquinamento ambientale, di mari, fiumi, canali”. Ma anche “consumo di suolo senza regole” e “disordine e deturpazione del paesaggio”. “Il condono – osserva – nasce come misura straordinaria, ma tende a consolidare i propri effetti nel tempo: adottare ciclicamente una misura di questo tipo genera nei cittadini l’aspettativa di nuove sanatorie”. Per Gratteri è impensabile “che i Comuni, senza risorse o personale competente aggiuntivo, siano in grado di vagliare queste domande, spesso assai complesse, in soli sei mesi, come si propone”. E avverte: “Il meccanismo del silenzio-assenso rischia di trasformarsi in un lasciapassare generalizzato”. Quanto alle retribuzioni dei magistrati: “Nessun cittadino, quindi neppure la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, può scegliere quali sentenze eseguire e quali no, in uno Stato di diritto funziona così”.