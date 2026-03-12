Castel S. Giorgio. la visita di Mons Bellandi

Mattinata di grande partecipazione e significato per la comunità di Castel San Giorgio che ha accolto in visita pastorale sinodale Sua Eccellenza l’Arcivescovo Andrea Bellandi. L’arrivo dell’Arcivescovo al Palazzo di Città è stato accompagnato dalle note della Banda Musicale Città di Castel San Giorgio, diretta dal maestro Antonio Esposito, che ha reso ancora più solenne il momento dell’accoglienza. Ad attendere Sua Eccellenza un’aula consiliare gremita con la presenza degli studenti del ProfAgri, dei rappresentanti delle autorità militari, delle Forze dell’Ordine e del mondo dell’associazionismo locale. Presenti anche i parroci del territorio: don Roberto De Angelis, don Francesco Sessa e don Rocco Aliberti. Nel corso dell’incontro l’Amministrazione comunale ha voluto omaggiare l’Arcivescovo con una targa ricordo della visita e con alcuni simboli della storia locale: una foto inedita del 1926 del Castello di San Giorgio e una copia del volume di Giuseppe Benevento, La Terra di San Giorgio. Particolarmente significativo anche il momento conclusivo della visita. Prima di lasciare il Palazzo di Città, infatti, l’Arcivescovo Bellandi, ancora accompagnato dalle note della banda musicale, ha benedetto il nuovo mezzo destinato al trasporto sociale, recentemente acquistato dal Comune grazie ad un finanziamento che consentirà di rafforzare i servizi di assistenza a favore delle persone più fragili. «Accogliere Sua Eccellenza nella casa comunale – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara – è stato per noi motivo di grande onore. La sua presenza rappresenta un segno importante di vicinanza alla nostra comunità. La benedizione del nuovo mezzo per il trasporto sociale è un gesto dal forte valore simbolico, che accompagna un servizio fondamentale dedicato a chi ha più bisogno».