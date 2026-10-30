Ponte danneggiato sulla Salerno-Avellino, in prefettura riunione Cov

Riunione in Prefettura del Comitato operativo viabilità (Cov) in seguito al grave incidente occorso nel pomeriggio di ieri sul raccordo Salerno-Avellino.

Per coordinare l’emergenza viabilità causata dal distacco di una mantovana del cavalcavia nel tratto di raccordo autostradale Salerno-Avellino, sono stati immediatamente convocati in Prefettura i responsabili di Anas, dei comuni interessati, del comando provinciale Vvf, del 118, della protezione civile regionale e delle forze di polizia (compresa la polizia stradale). All’incontro ha partecipato anche la Prefettura di Avellino.

Il coordinamento ha consentito di adottare i primi interventi in autostrada, attivare soluzioni di viabilità alternativa, istituire presidi in autostrada e sulla viabilità alternativa e seguire l’intervento di messa in sicurezza del cavalcavia grazie all’intervento dei tecnici di Anas con il supporto prezioso dei Vigili del fuoco che, oltre al personale, hanno messo a disposizione due torri faro per continuare a lavorare anche di sera allo scopo di ripristinare la circolazione autostrade il prima possibile.

Anas nel frattempo ha provveduto a diramare informazioni all’utenza attraverso i pannelli a messaggio variabile.

La Prefettura, inoltre, si è tenuta in stretto contatto con la Procura della Repubblica.

L’autostrada è stata riaperta e la circolazione è ripresa dalle ore 22.00.

“Ringrazio tutte le istituzioni coinvolte: questo lavoro corale e tempestivo ha consentito di contenere i disagi in uno snodo viario cruciale tra il territorio salernitano e la provincia di Avellino”, queste le parole del Prefetto Francesco Esposito.