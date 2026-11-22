Mercato San Severino/Castel San Giorgio. Schianto nella notte di ieri, perde la vita studente del Profagri di 18 anni, gravissimo l’amico 17enne ricoverato in Rianimazione presso il Fucito di Mercato San Severino: aperta l’inchiesta dalla procura di Nocera Inferiore. Si indaga con l’ipotesi di reato di omicidio stradale per il decesso di Antonio Sorrentino. Il sinistro si è verificato intorno all’una di ieri in via Codola, la strada che da Mercato San Severino (frazione Costa) porta a Castel San Giorgio. I due giovani studenti stavano facendo rientro a casa dopo una serata con amici quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia sanseverinese agli ordini del colonnello Carlo Santarpia, il mezzo si sarebbe scontrato contro un’autovettura (guidata da una 50enne con a bordo altre tre donne) che proseguiva sulla sua corsia di marcia. Tremendo l’impatto e raccapricciante la scena agli occhi dei soccorritori. Sul posto i volontari del 118 con un’ambulanza de La Solidarietà di Fisciano che hanno prestato le prime cure ai due giovani coinvolti nel sinistro. Fin dai primi istanti, il personale sanitario ha profuso il massimo impegno nelle operazioni di soccorso, mettendo in atto tutte le procedure previste per tentare di salvare la vita del giovane. Sono state eseguite prolungate manovre di rianimazione cardiopolmonare, nel tentativo di ristabilire le funzioni vitali del ragazzo. Nonostante la prontezza dell’intervento e gli incessanti sforzi del personale presente, ogni tentativo si è purtroppo rivelato vano e per il 18enne è stato constatato il decesso. La salma, su disposizione della procura nocerina, è stata trasferita in obitorio a Mercato San Severino in attesa dell’autopsia. Il 17enne invece è stato trasferito nello stesso nosocomio in gravi condizioni. Saranno ora le autorità competenti a effettuare tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità dell’accaduto. Antonio Sorrentino lascia il padre Matteo, la mamma Anna e il fratello gemello Luigi. Frequentava la V dell’Istituto “Profagri” di Castel San Giorgio. Proprio dalla scuola che frequentava arriva il messaggio di cordoglio a firma della direzione scolastica: “Apprendiamo la notizia con sgomento, ci stringiamo attorno alla famiglia in questo gravissimo lutto. Antonio era parte integrante della nostra grande famiglia insieme al gemello Luigi, non solo come studente, ma attraverso il legame quotidiano e affettuoso che unisce il suo papà a tutti noi. Il suo sorriso, la sua presenza nei corridoi e tra i banchi della classe VB di Castel San Giorgio lasceranno un ricordo indelebile nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto”. Il sindaco Paola Lanzara, nel suo cordoglio, ha annunciato che nel giorno delle esequiei sarà proclamato lutto cittadino. “Il suo sorriso, la sua presenza nei corridoi e tra i banchi della classe VB di Castel San Giorgio lasceranno un ricordo indelebile nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto”. Il sindaco Paola Lanzara, nel suo cordoglio, ha annunciato che nel giorno dei funerali sarà proclamato lutto cittadino.