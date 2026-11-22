Ci sono storie imprenditoriali che non si misurano soltanto attraverso gli anni trascorsi o le opere realizzate, ma attraverso la capacità di attraversare le generazioni, evolversi e guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. È la storia del Gruppo di cui fa parte Genea Consorzio Stabile, una realtà le cui origini risalgono al 1933 e che oggi, dopo oltre novant’anni, continua il proprio percorso di crescita e innovazione, con la presenza di quattro generazioni.

Una storia importante, che ha fatto da cornice a una giornata altrettanto significativa: l’accoglienza degli studenti geometri dell’IIS Galilei-Di Palo di Salerno, ospiti presso Genea in occasione del PMI DAY, l’iniziativa promossa dalla Piccola Industria di Salerno per avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese.

Ad accogliere i ragazzi è stato Angelo Grimaldi, presidente di Genea Consorzio Stabile, insieme al figlio Gaetano, al nipote Giuliano e ai propri più stretti collaboratori, colleghi tecnici e amministrativi. Una presenza corale che ha voluto testimoniare il valore di una realtà nella quale la tradizione familiare si integra con competenze professionali e organizzative, costruite e consolidate nel tempo.

Una storia che comincia nel 1933

Per comprendere le radici del Gruppo bisogna tornare al 1933, quando Angelo Grimaldi senior avvia i primi cantieri, forte delle esperienze maturate come capocantiere presso importanti aziende italiane.

Il suo percorso professionale lo aveva portato a lavorare in diverse zone d’Italia, partecipando alla realizzazione di nuove infrastrutture e caserme, fino ad arrivare in Africa, dove prese parte anche alla costruzione della prima «piccola diga» di Assuan.

Esperienze di grande valore, maturate in un periodo nel quale il settore delle costruzioni richiedeva capacità tecniche, organizzative e una forte determinazione. Da questo patrimonio professionale nasce la scelta di intraprendere un’attività autonoma, dando origine a un percorso imprenditoriale destinato a proseguire nel tempo.

1951: il consolidamento della tradizione familiare

Il primo passaggio generazionale arriva nel 1951, quando il figlio Gaetano Grimaldi fonda l’omonima ditta individuale, raccogliendo il testimone del padre e consolidando l’attività familiare.

È una nuova fase che assicura continuità all’esperienza maturata, ponendo le basi per una crescita che negli anni successivi avrebbe assunto dimensioni e caratteristiche sempre più articolate.

1982: Angelo Grimaldi junior e l’evoluzione del Gruppo

Nel 1982 è Angelo Grimaldi junior a favorire una nuova fase di sviluppo. Dalla tradizione imprenditoriale familiare nascono nuove realtà specializzate, tra ditte individuali e società di capitali, dando progressivamente forma a un Gruppo più strutturato e diversificato.

Una trasformazione importante, che consente di ampliare le competenze, organizzare le diverse attività e affrontare nuove opportunità di mercato, mantenendo saldi i valori e l’esperienza delle generazioni precedenti.

2013: nasce Genea Consorzio Stabile

Un’ulteriore tappa significativa arriva nel 2013, con la nascita di Genea Consorzio Stabile, concepito per diventare il fulcro coordinatore delle aziende del Gruppo e sviluppare una specifica specializzazione nel settore dell’efficienza energetica.

Una scelta che risponde alla volontà di mettere a sistema esperienze e professionalità, individuando nuovi ambiti di sviluppo in un settore sempre più strategico, nel quale innovazione tecnologica, sostenibilità e contenimento dei consumi assumono un ruolo centrale.

Genea rappresenta così una nuova espressione di una storia imprenditoriale capace di rinnovarsi e interpretare i cambiamenti del mercato.

Quattro generazioni, un’unica cultura del lavoro

Oggi il percorso continua con Angelo Grimaldi, presidente di Genea, il figlio Gaetano, il nipote Giuliano e la presenza della quarta generazione, rappresentata da Gaetano junior.

È proprio questa continuità generazionale a conferire un significato particolare all’incontro con gli studenti. Accogliere i giovani significa infatti condividere non soltanto l’organizzazione e le attività aziendali, ma anche un patrimonio di esperienze, conoscenze e valori costruito in oltre novant’anni di lavoro.

Per i ragazzi dell’indirizzo geometri, la visita ha rappresentato un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo professionale, conoscere le diverse figure che operano nell’impresa e comprendere come le competenze acquisite durante il percorso scolastico trovino applicazione nella realtà lavorativa.

Dietro ogni attività, ogni progetto e ogni intervento convivono infatti professionalità tecniche, amministrative e organizzative, unite dalla necessità di collaborare, aggiornarsi e affrontare nuove sfide.

Il PMI DAY: un ponte tra scuola e impresa

Graditissimi ospiti della giornata sono stati anche Marco Gambardella, presidente del Comitato Piccola Industria di Salerno, Raffaella Milione, consigliera delegata, e Marcella Villano, segretaria.

La loro presenza ha ulteriormente valorizzato l’iniziativa, sottolineando l’importanza del dialogo tra imprese e istituzioni scolastiche. Il PMI DAY nasce proprio con questo obiettivo: consentire agli studenti di conoscere da vicino le realtà produttive del territorio, le loro storie, le professionalità e le opportunità offerte dal mondo del lavoro.

Un confronto particolarmente importante per il settore delle costruzioni, oggi interessato da profonde trasformazioni tecnologiche e da una crescente attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità. Temi che richiedono nuove competenze e giovani professionisti preparati ad affrontare le sfide del futuro.

Per Genea, la giornata è stata vissuta con grande orgoglio: una storia iniziata nel 1933 che incontra le nuove generazioni, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il valore dell’esperienza e della professionalità.

Perché il futuro di un’impresa non si costruisce soltanto con ciò che ha realizzato, ma soprattutto con ciò che riesce a trasmettere a chi verrà dopo. E dopo quattro generazioni, il Gruppo continua a guardare avanti, con la consapevolezza delle proprie radici e la volontà di continuare a costruire nuove opportunità.