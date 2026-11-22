Migliaia di cittadini campani alle prese con richieste di pagamento per visite specialistiche ed esami diagnostici prenotati e non effettuati. È la vicenda che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito sulla gestione della sanità regionale, dopo l’invio di avvisi relativi a prestazioni che, in alcuni casi, risalgono anche a dieci anni fa. Comunicazioni che hanno generato preoccupazione e confusione tra gli utenti, molti dei quali si sono ritrovati a dover ricostruire prenotazioni ormai lontane nel tempo, spesso senza conservare documentazione utile a verificare quanto accaduto. Sulla vicenda è intervenuto duramente il Codacons Campania, attraverso il suo presidente, l’avvocato Matteo Marchetti, che nell’intervista rilasciata a Le Cronache rivolge un messaggio chiaro a chi ha ricevuto queste comunicazioni: «In questo momento il consiglio ai cittadini è di non pagare e attendere gli sviluppi della vicenda». Una presa di posizione che segue il comunicato diffuso dall’associazione il 18 novembre, nel quale Marchetti ha definito l’iniziativa un’azione di recupero illegittima e scellerata, contestando le modalità con cui le richieste sono state trasmesse. «Non si può giocare sulla pelle degli utenti, prima inviando richieste illegittime di pagamento – afferma il presidente – per poi dichiarare che non si tratta di cartelle esattoriali». Le ASL hanno infatti precisato che si tratterebbe di avvisi bonari e non di vere e proprie cartelle esattoriali. Una distinzione che non convince il Codacons, secondo cui resta necessario verificare la legittimità delle somme richieste e la correttezza delle procedure adottate. La Regione interviene: richiesto il riesame degli avvisi Sulla vicenda è arrivata anche la presa di posizione della Regione Campania. Attraverso la Direzione generale per la Tutela della Salute, è stato chiesto alle aziende sanitarie di procedere al riesame in autotutela degli avvisi già trasmessi, con particolare attenzione alle richieste relative a prestazioni anteriori al 2021, per le quali i termini di prescrizione potrebbero essere già maturati. Un intervento che punta a fare chiarezza sulle singole posizioni e a individuare le richieste non più esigibili, evitando che i cittadini siano chiamati a pagare somme non dovute. La questione della prescrizione rappresenta infatti uno degli aspetti centrali della vicenda. Per le richieste più risalenti nel tempo è necessario verificare la data di decorrenza dei termini e l’eventuale presenza di atti interruttivi. Non tutte le posizioni possono essere considerate automaticamente prescritte: ogni caso richiede un accertamento specifico. Avvisi per posta ordinaria e cittadini disorientati Tra gli aspetti contestati dal Codacons ci sono anche le modalità di recapito delle comunicazioni. Diversi utenti avrebbero ricevuto gli avvisi attraverso posta ordinaria e non tramite raccomandata, circostanza che solleva interrogativi sull’effettiva conoscenza delle richieste da parte dei destinatari. Nel corso dell’intervista, Marchetti riferisce inoltre di aver raccolto segnalazioni particolarmente significative: «Abbiamo ricevuto chiamate anche da persone che non soltanto avevano pagato regolarmente il ticket, ma avevano addirittura effettuato la visita, conservando tutta la documentazione. Questo dà la misura della situazione che si è venuta a creare». Non si tratta, dunque, soltanto di verificare eventuali prestazioni non disdette, ma anche di accertare che le somme richieste corrispondano effettivamente a obblighi ancora esistenti. Il Codacons chiede la rimozione dei dirigenti e annuncia l’intervento della Corte dei Conti La contestazione dell’associazione non si limita alla tutela dei singoli utenti. Il Codacons Campania chiede anche la rimozione dei dirigenti che avrebbero disposto l’invio delle comunicazioni e annuncia l’intenzione di rivolgersi alla Corte dei Conti per valutare eventuali responsabilità legate al danno erariale.Al centro della questione ci sono le possibili conseguenze economiche dell’operazione. Le numerose contestazioni e le azioni giudiziarie che stanno partendo in tutta la regione potrebbero infatti comportare ulteriori spese legali e procedurali per le aziende sanitarie, con una ricaduta sulle risorse pubbliche. «Chiediamo che vengano rimossi gli autori di queste decisioni e che rispondano davanti alla Corte dei Conti per i danni che le ASL potrebbero subire a causa delle migliaia di cause che stanno già partendo in tutta la Regione», sottolinea Marchetti. L’associazione sta raccogliendo le segnalazioni degli utenti per valutare le singole situazioni e fornire assistenza nelle eventuali procedure di contestazione. L’appello ai cittadini: non pagare senza prima verificare Il messaggio conclusivo del presidente del Codacons Campania è rivolto a tutti coloro che hanno ricevuto queste comunicazioni: non lasciarsi prendere dalla fretta di pagare, anche quando gli importi richiesti sembrano contenuti. «Spesso si tratta di cifre di 30 o 50 euro. Il cittadino, pur di evitare problemi, potrebbe decidere di pagare senza approfondire. Ma prima bisogna verificare che la somma sia effettivamente dovuta. Una volta effettuato il pagamento, recuperare il denaro può diventare più complicato e comportare ulteriori procedure e costi». La raccomandazione è quindi di conservare gli avvisi ricevuti, verificare le date e la documentazione relativa alle prestazioni contestate e rivolgersi alle associazioni di tutela dei consumatori per ricevere assistenza. La vicenda resta aperta. Dopo le proteste dei cittadini, la presa di posizione del Codacons e l’intervento della Regione, si attendono ora risposte concrete dalle aziende sanitarie. Perché il recupero delle somme eventualmente dovute non può prescindere dalla correttezza delle procedure e, soprattutto, dal rispetto dei diritti degli utenti.

Raffaella D’Andrea