Di Luigi Tursi

Lo sciopero generale promosso ieri dalla Cgil a Salerno lascia uno strascico polemico sul terreno politico e istituzionale cittadino a seguito di un duro botta e risposta consumatosi su Facebook tra il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Salerno, Antonio Capezzuto, e il consigliere comunale di opposizione e capogruppo (senza gruppo) di Forza Italia a Palazzo di Città, Gabriele Casaburi. A innescare la reazione del dirigente sindacale è stato un commento scritto dallo stesso Casaburi sotto un post corredato dalle immagini della manifestazione che ieri mattina ha attraversato le strade del capoluogo salernitano fino a piazza Amendola, con un corteo di lavoratori, pensionati e studenti impegnati a protestare contro la legge di bilancio e le scelte economiche del governo. Nello spazio riservato ai commenti sotto gli scatti del corteo, il capogruppo azzurro ha infatti pubblicato la frase “Zecche alla riscossa”, un’espressione liquidatoria che non è passata inosservata e che ha immediatamente suscitato la ferma presa di posizione dei vertici provinciali del sindacato di categoria. Nella serata di ieri, Antonio Capezzuto ha deciso di rendere pubblico l’accaduto attraverso la propria pagina Facebook, condividendo uno screenshot che affianca il commento scritto da Casaburi a una fotografia ritraente lo stesso consigliere lungo il corso cittadino e accompagnando le immagini con una dura nota di condanna sul piano istituzionale prima ancora che politico. “Questo è il commento scritto da un consigliere comunale del Comune di Salerno, capogruppo di Forza Italia, sotto le immagini di un post sulla manifestazione della Cgil con i lavoratori che sfilavano per le vie cittadine”, ha esordito il segretario generale della Fp Cgil Salerno nel ricostruire l’episodio. Nel suo intervento pubblico, Capezzuto ha quindi richiamato il perimetro delle responsabilità connesse al mandato elettivo ricoperto all’interno dell’assemblea cittadina salernitana, ricordando come la funzione di rappresentanza imponga equilibrio, misura e decoro anche nel confronto con chi esprime posizioni distanti dalla propria parte politica: “Un consigliere comunale rappresenta tutti i cittadini, non solo chi la pensa allo stesso modo. Chi ricopre un ruolo nelle istituzioni ha il dovere di rispettare chi lavora, chi sciopera e chi esercita legittimamente il diritto di manifestare”, ha sottolineato il dirigente sindacale. Il leader della Funzione Pubblica ha poi respinto sul nascere qualsiasi possibile derubricazione della vicenda a semplice ironia da tastiera o a normale dialettica tra schieramenti contrapposti, evidenziando il sacrificio economico sostenuto dai partecipanti alla mobilitazione di ieri: “Insultare così i lavoratori non è una battuta né una provocazione politica. È una mancanza di rispetto verso l’intera comunità e verso la dignità di chi ogni giorno manda avanti questo territorio, e che ieri ha rinunciato a una giornata di retribuzione per manifestare”. La presa di posizione di Capezzuto giunge al termine di una giornata particolarmente intensa per il comparto del pubblico impiego salernitano, che ieri aveva aderito all’astensione dal lavoro con ricadute tangibili sull’erogazione dei servizi comunali – a partire dalla chiusura di sei asili nido su otto nel capoluogo e dai rallentamenti registrati negli uffici – e con la denuncia sulle gravi carenze d’organico negli enti locali, passati a Palazzo di Città da 1300 a 700 dipendenti nell’arco di sette anni, oltre che nelle strutture sanitarie del territorio. Proprio la partecipazione trasversale di dipendenti pubblici, operai delle vertenze industriali e portuali, pensionati e collettivi studenteschi aveva caratterizzato il ritorno dello sciopero generale della Cgil nelle vie di Salerno a quindici anni di distanza dall’ultima manifestazione cittadina del 2011, inserendo il capoluogo tra le cento piazze italiane mobilitate per chiedere investimenti su sanità, scuola, welfare e rinnovo dei contratti. Sul versante politico, la vicenda chiama direttamente in causa la rappresentanza consiliare di Forza Italia a Salerno, rappresentata a Palazzo di Città da Gabriele Casaburi – eletto tra i banchi dell’opposizione alle amministrative dello scorso maggio, quando risultò il più votato della lista azzurra con 827 preferenze – chiamato ora a confrontarsi con le ricadute di un commento social che rischia di generare ulteriore tensione nel dibattito locale. Per la Cgil salernitana, infatti, l’episodio supera i confini della polemica estemporanea in rete per investire direttamente il rispetto delle prerogative costituzionali legate al diritto di sciopero e il rapporto tra istituzioni locali e mondo del lavoro, in una fase già segnata da forti tensioni occupazionali e salariali lungo l’intera provincia.