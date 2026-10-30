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Gdo, Celenta (Metro): “Supplier Conference 2026 per rafforzare collaborazione con fornitori e continuare a creare valore per l’HoReCa”

  • Ottobre 30, 2026
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Gdo, Celenta (Metro): “Supplier Conference 2026 per rafforzare collaborazione con fornitori e continuare a creare valore per l’HoReCa”

(Adnkronos) – Oltre 700 persone, di cui circa 500 rappresentanti di aziende fornitrici e circa 200 persone di Metro Italia, tra grandi realtà e piccole e medie imprese locali, riuniti alla Supplier Conference Metro 2026, organizzata a Milano. Un momento di incontro nato con l’intento di mettere a confronto i diversi attori della filiera sulle trasformazioni che stanno interessando il mercato HoReCa: “La Supplier Conference è un grande momento di incontro e confronto con le aziende della nostra filiera. Abbiamo voluto mettere insieme oltre 500 nostri fornitori, associazioni di categoria, e ristoratori per condividere come sta evolvendo il mercato e quali sfide abbiamo davanti – spiega Marco Celenta, Direttore Acquisti di Metro Italia, intervenendo nel corso della Supplier Conference Metro 2026 – Per Metro significa soprattutto rafforzare una collaborazione che consideriamo fondamentale per creare valore e continuare a crescere insieme”. (VIDEO) 

La giornata si è aperta con un videomessaggio di saluto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha richiamato il ruolo strategico della ristorazione e dell’ospitalità nella valorizzazione delle filiere agroalimentari nazionali e nella promozione delle eccellenze del Made in Italy. I lavori sono quindi proseguiti con una sessione plenaria, un confronto sull’andamento e sui principali trend del mercato HoReCa e approfondimenti dedicati alle esigenze di ristoranti, pizzerie, bar e strutture ricettive. Tra i focus della giornata, le opportunità comuni di crescita, innovazione e competitività e il ruolo strategico che fornitori e realtà produttive territoriali possono svolgere nello sviluppo del mercato professionale. 

L’azienda della distribuzione all’ingrosso opera come punto di raccordo tra produttori e mondo HoReCa, mettendo in relazione le imprese con il mercato professionale attraverso la propria presenza sul territorio. In Italia l’azienda conta 46 punti vendita in 16 regioni e 3 depositi dedicati alle consegne dirette, operando attraverso un modello integrato di distribuzione al servizio dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità.  

Nel corso dell’evento si è tenuta anche una tavola rotonda con protagonisti i diversi attori della filiera, che si sono confrontati sull’evoluzione delle abitudini di consumo e del mercato HoReCa; competitività delle imprese e risposta ai nuovi bisogni della ristorazione e dell’ospitalità; collaborazione tra aziende fornitrici, distribuzione e professionisti; valorizzazione delle produzioni italiane e delle eccellenze territoriali e le opportunità di crescita; innovazione e internazionalizzazione per le imprese della filiera. 

Attraverso la Supplier Conference, quindi, Metro si è affermata come ponte tra produzione e ristorazione per favorire una maggiore conoscenza e diffusione delle produzioni italiane nel canale HoReCa, ribadendo il proprio posizionamento come partner di riferimento per le aziende della produzione e dell’industria che vogliono raggiungere tutto il mondo della ristorazione e dell’ospitalità: “Vogliamo confermare il ruolo di Metro come distributore partner di riferimento per le aziende della produzione e dell’industria che vogliono raggiungere tutto il mondo HoReCa. Grazie alla nostra offerta multicanale unica nel settore, fatta di punti vendita, canali digitali e consegna diretta, siamo l’operatore all’ingrosso che può creare il migliore collegamento concreto tra chi produce e chi ogni giorno lavora nella ristorazione e nell’ospitalità. La Supplier Conference nasce proprio per rafforzare questa collaborazione e generare nuove opportunità di crescita per tutta la filiera”, conclude Celenta. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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