Polonia, sospeso presidente della Corte Costituzionale: polizia schierata attorno all’edificio

(Adnkronos) – La polizia polacca si è schierata questa sera a Varsavia attorno alla sede della Corte costituzionale dopo l’annuncio della sospensione del suo presidente, al centro di un braccio di ferro tra la destra nazionalista che lo ha nominato quando era al potere e l’attuale governo centrista di Donald Tusk. Il presidente della Repubblica, il nazionalista Karol Nawrocki, ha annunciato di aver interrotto il suo volo per il Senegal, dove si stava recando in visita ufficiale, per fare immediato ritorno a Varsavia. Decine di agenti in tenuta antisommossa hanno impedito l’accesso all’area della massima autorità giudiziaria polacca ai numerosi sostenitori del partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS), all’opposizione, che manifestano da diverse settimane a sostegno dei giudici supremi di cui l’esecutivo di Donald Tusk chiede la rimozione.

Ritenuta dall’Ue troppo dipendente dal potere politico, la Corte è stata uno dei principali motivi di discordia tra Bruxelles e i nazionalisti, avendo ribadito a più riprese il primato della legislazione polacca su quella dell’Unione Europea. Dal suo ritorno al potere nel 2023, Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo, ha promesso di risolvere la crisi. Finora senza successo, poiché le nomine del suo governo all’interno del Tribunale non sono state ratificate dal capo dello Stato, che continua a fare ostruzione. “Ripristinare lo Stato di diritto è un nostro dovere”, ha dichiarato Donald Tusk su X. “Dopo anni di illegalità sotto il PiS, è un percorso difficile, a volte doloroso, che richiede un’azione risoluta. Non c’è altra via”. È stata una delle giudici, Anna Korwin-Piotrowska, ad annunciare la sospensione dalle sue funzioni del controverso presidente del tribunale, Bogdan Swieczkowski.

Inoltre, il ministro della Giustizia, che ricopre anche la carica di procuratore generale, ha annunciato in conferenza stampa di aver chiesto la revoca dell’immunità per Swieczkowski e per il suo vice, Bartlomiej Sochanski. La corte ha smentito l’accaduto, denunciando “un colpo di Stato” sul proprio profilo ufficiale X. Sul suo account X, la Corte afferma che il presidente Swieczkowski resta in carica e che la giudice Korwin-Piotrowska non può assumerne la supplenza, non avendo prestato giuramento davanti al presidente della Repubblica. “Tusk traditore”, urlavano i sostenitori del PiS davanti al tribunale.

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