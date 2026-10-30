Accademia Iniziativa Comune all’evento Asvis: “Sostenibilità è anche sociale” - Le Cronache Attualità
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Accademia Iniziativa Comune all’evento Asvis: “Sostenibilità è anche sociale”

  • Ottobre 30, 2026
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  • 2 Min Read

“Confeuro -Iniziativa Comune ha partecipato il 28 ottobre 2026 alla presentazione del Rapporto ASviS 2026, nell’ambito dell’evento “Agenda per la prossima legislatura. E non solo”, un importante momento di confronto sulle priorità strategiche per il futuro del Paese e sulle politiche necessarie per accelerare il percorso verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “L’iniziativa – spiega il portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune, Carmela Tiso – ha rappresentato un’occasione di approfondimento sui principali nodi che attendono il sistema istituzionale, economico e sociale italiano, in una fase storica caratterizzata da crescenti difficoltà economiche, disuguaglianze sociali e da una sempre più urgente necessità di garantire condizioni di vita dignitose a tutti i cittadini”. Per Confeuro – Iniziativa Comune, la “sostenibilità non può essere considerata esclusivamente una questione ambientale o economica, ma deve tradursi in un impegno concreto per contrastare la povertà, ridurre le disuguaglianze, tutelare i diritti sociali e assicurare maggiore equità nella distribuzione delle opportunità e delle risorse. Il tema della sostenibilità deve quindi comprendere pienamente anche la dimensione sociale, mettendo al centro la dignità della persona, il lavoro, il diritto alla salute, l’accesso all’istruzione, la qualità dei servizi pubblici e il contrasto a ogni forma di marginalità. Non può esserci sviluppo realmente sostenibile se una parte della popolazione è costretta a rinunciare a beni essenziali o a vivere nell’incertezza economica”. Carmela Tiso poi aggiunge: “In vista della prossima legislatura, diventa fondamentale promuovere politiche pubbliche capaci di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, rafforzare il sistema previdenziale, tutelare le pensioni più basse, favorire l’occupazione stabile, contrastare il lavoro povero e garantire servizi sociali e sanitari accessibili. È inoltre necessario prestare particolare attenzione alle persone più fragili, alle famiglie numerose, ai cittadini con disabilità e a tutti coloro che rischiano di rimanere ai margini della vita economica e sociale. Perché un Paese realmente sostenibile non si misura soltanto attraverso la crescita economica, ma anche attraverso la sua capacità di non lasciare indietro nessuno, proteggere i più vulnerabili e garantire a ogni cittadino il diritto a una vita dignitosa, fatta di sicurezza, opportunità e inclusione sociale”.

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