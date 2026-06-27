Polichetti, solidarietà a Antone per attacchi di De Luca

Arriva dal Dipartimento Nazionale Salute dell’Udc una netta presa di posizione a difesa del nuovo manager dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, Nicola Cantone. Il responsabile nazionale del comparto sanitario del partito, Mario Polichetti, ha espresso la propria solidarietà al neo direttore generale, finito nel mirino delle critiche del sindaco di Salerno ed ex governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Polichetti, pur specificando di non avere alcuna conoscenza personale o pregressa con il dottor Cantone, ha stigmatizzato l’atteggiamento dell’esponente politico, definendo i recenti attacchi come un paradosso tardivo rispetto a una gestione decennale della sanità regionale che ha lasciato sul campo profonde criticità proprio all’interno del nosocomio salernitano.

“Esprimo la mia più sincera solidarietà al nuovo manager Nicola Cantone, una figura che non conosco personalmente e con cui non ho mai avuto rapporti, ma che merita di poter lavorare serenamente e senza condizionamenti politici”, ha dichiarato *Mario Polichetti*, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc.

“Trovo singolare, se non del tutto strumentale, che Vincenzo De Luca si accorga soltanto adesso dei problemi strutturali e gestionali che affliggono il ‘Ruggi’. Per ben dieci anni, nel suo ruolo di governatore regionale, ha tollerato e permesso dinamiche a dir poco discutibili all’interno dell’ospedale di Salerno. È sotto gli occhi di tutti che per lungo tempo sia stato consentito a un pensionato di guidare l’azienda, così come è rimasto un fatto indelebile la scelta di affidare la guida di reparti chiave e strategici a persone prive dei titoli idonei”.

Polichetti ha poi concluso con un duro affondo politico: “Dov’era De Luca quando il suo consigliere alla Sanità violava apertamente i divieti della magistratura senza che da Palazzo Santa Lucia arrivasse una sola presa di posizione o un provvedimento di rigore? Chi ha governato la sanità campana per due mandati non può oggi ergersi a critico o a censore delle nuove nomine, dimenticando le precise responsabilità politiche di una gestione che ha mortificato le professionalità del Ruggi d’Aragona”.