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Le Frecce Tricolori tornano a Salerno:

  • Giugno 27, 2026
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Le Frecce Tricolori tornano a Salerno:

Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Il prossimo 27 settembre il cielo del capoluogo sarà attraversato dalle evoluzioni delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, protagonista di uno spettacolo capace di richiamare migliaia di persone.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Vincenzo De Luca, che ha confermato il ritorno in città della celebre formazione acrobatica, pronta a regalare ai cittadini e ai visitatori un’esibizione all’insegna dell’emozione e dei colori del Tricolore.

L’evento rappresenta uno dei momenti più suggestivi del calendario cittadino e si preannuncia come un’importante occasione di richiamo turistico, con Salerno pronta a ospitare appassionati, famiglie e curiosi provenienti anche da fuori regione.

Le spettacolari evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale coloreranno il cielo con le tradizionali scie verde, bianca e rossa, offrendo uno scenario di grande impatto visivo e celebrando i valori dell’identità nazionale e dell’eccellenza dell’Aeronautica Militare.

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