Pagani. Abusivismo, intero complesso da sgomberare

Pagani. Nessuno sconto per l’abusivismo edilizio a Pagani. Si è chiuso un capitolo lungo oltre 15 anni, fatto di cemento illegale, ordinanze ignorate e un’ampia struttura industriale utilizzata senza alcun titolo da privati e aziende. L’amministrazione comunale, guidata dalla commissione straordinaria ha firmato il provvedimento : entro un mese l’intero complesso dovrà essere sgomberato e restituito alla collettività. In caso contrario, saranno le forze dell’ordine a far scattare lo sgombero coattivo con spese a carico di chi occupa. La vicenda inizia nella primavera di 16 anni fa quando la polizia locale scoprì una serie di cantieri mai autorizzati: un ampliamento per uffici da oltre 90 metri quadrati, la crescita dei capannoni e due nuove strutture coperte, per un totale superiore ai settecento metri quadrati. Pochi giorni dopo arrivò la prima ingiunzione di demolizione, rimasta completamente lettera morta. Nel dicembre di 14 anni fa, accertata la mancata rimozione degli abusi, scattò la sanzione prevista dalla legge urbanistica: l’acquisizione automatica e gratuita dell’intero immobile e dell’area di sedime al patrimonio indisponibile del Municipio. Gli spazi sono rimasti comunque occupati illecitamente per anni da privati e impiegati da una società per attività industriali e commerciali, con continui passaggi di quote societarie del tutto inefficaci nei confronti dell’Ente di Palazzo San Carlo. Quindi ora l’ordinanza chiarisce un principio fondamentale: il tempo trascorso non sana l’illegalità. Trattandosi di un illecito permanente, il ritardo non crea alcun diritto e nessuna pretesa privata può impedire al Comune paganese di rientrare in possesso di un bene proprio. Gli occupanti della struttura industriale hanno 30 giorni per consegnare le chiavi e liberare i locali da arredi, macchinari e merci. In caso di rifiuto, si procederà con l’ausilio della forza pubblica.