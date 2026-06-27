Ordine degli Ingegneri di Salerno, Tarateta confermato presidente

A meno di un mese dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, si è insediato il nuovo organismo che guiderà l’ente per il prossimo quadriennio.

Alla presidenza è stato confermato Raffaele Tarateta, al suo secondo mandato consecutivo. Completano l’assetto istituzionale Cosma Baio, nominato segretario, e Daniela Sagarese, tesoriere.

Fanno parte del nuovo Consiglio anche Sabbatino Cuomo, Maria Rosaria Della Rocca, Giovanni Di Luccio, Nunzio Esposito, Nicoletta Fasanino, Bruno Giordano, Antonio Iannone, Francesca Marciano, Elvira Mastrogiovanni, Gabriele Petroccelli, Mario Ricciardi e Adele Stanzione.

Nel suo intervento, Tarateta ha evidenziato il ruolo strategico che la categoria è chiamata a svolgere in una fase di profonde trasformazioni. «Nel 2022, quando fui eletto per la prima volta, eravamo nella fase del post-Covid. Oggi ci troviamo in un contesto segnato dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli ingegneri sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per garantire sicurezza, sostenibilità e accompagnare la transizione digitale ed ecologica del Paese», ha dichiarato.

Il presidente ha poi richiamato l’attenzione sull’importanza del lavoro da sviluppare anche a livello locale, attraverso una collaborazione sempre più stretta con gli altri ordini professionali, il mondo accademico, le imprese e gli enti territoriali.

«I grandi temi nazionali e internazionali non devono farci perdere di vista le esigenze del territorio e della comunità. Proseguendo il percorso avviato nel precedente mandato, caratterizzato da dialogo, cooperazione e obiettivi condivisi, sono convinto che potremo contribuire concretamente allo sviluppo del nostro territorio», ha concluso Tarateta.