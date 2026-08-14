Scafatese. Romano: Non hanno capito contro chi giocano

SCAFATI – Cresce l’attesa e non potrebbe essere altri- menti. Domani alle 21 la Sca- fatese affronterà la Salernitana all’Arechi, nel match valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. C’è entusiasmo e non po- trebbe essere altrimenti e la dimostrazione si è avuta nel corso della serata di presen- tazione condotta, come l’anno scorso da Pierluigi Pardo. A rubare la scena e non poteva certo essere altri- menti, il presidente Felice Ro- mano che come suo solito ha infiammato il pubblico, non lesinando una frecciatina alla Salernitana, in vista del derby di domani. “La Scafatese gio- cherà con lo scudetto sul petto, tutti devono invidiar- celo – ha esordito il presi- dente gialloblù – Non vedevo l’ora di salire su questo palco dopo due mesi e non vedo l’ora che arrivi sabato per an- dare a giocare contro una grande squadra che è la Sa- lernitana, almeno così dicono loro, ma non hanno capito che devono giocare con la Scafatese, questo ci tengo a precisarlo. Prima la Scafatese stava in Serie D, adesso fac- ciamo vedere cosa siamo ca- paci di fare in C, Speriamo che questo anno sia di esperienza ma non siamo inferiori a nes-