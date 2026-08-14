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Scafatese. Romano: Non hanno capito contro chi giocano

  • Agosto 14, 2026
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Scafatese. Romano: Non hanno capito contro chi giocano

SCAFATI – Cresce l’attesa e non potrebbe essere altri- menti. Domani alle 21 la Sca- fatese affronterà la Salernitana all’Arechi, nel match valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. C’è entusiasmo e non po- trebbe essere altrimenti e la dimostrazione si è avuta nel corso della serata di presen- tazione condotta, come l’anno scorso da Pierluigi Pardo. A rubare la scena e non poteva certo essere altri- menti, il presidente Felice Ro- mano che come suo solito ha infiammato il pubblico, non lesinando una frecciatina alla Salernitana, in vista del derby di domani. “La Scafatese gio- cherà con lo scudetto sul petto, tutti devono invidiar- celo – ha esordito il presi- dente gialloblù – Non vedevo l’ora di salire su questo palco dopo due mesi e non vedo l’ora che arrivi sabato per an- dare a giocare contro una grande squadra che è la Sa- lernitana, almeno così dicono loro, ma non hanno capito che devono giocare con la Scafatese, questo ci tengo a precisarlo. Prima la Scafatese stava in Serie D, adesso fac- ciamo vedere cosa siamo ca- paci di fare in C, Speriamo che questo anno sia di esperienza ma non siamo inferiori a nes-

suno, cercheremo sempre di vincere”. Infine la previsione sul campionato: “Se l’anno scorso ho detto che avremmo vinto il campionato a dicem- bre, quest’anno dico che lo facciamo a marzo, anche se il campionato è difficile e con tante squadre. Io mi sento che a marzo finiremo il campio- nato come fatto l’anno scorso. Siamo nei professionisti e non solo dobbiamo far vedere quello che facciamo in campo, ma anche sugli spalti, noi amiamo il calcio e non la

violenza. Scafati è da invi- diare, se Dio vuole e le cose vanno bene ci sarà anche qualche sorpresa. Questo è solo l’inizio”. In chiave mer- cato ufficiale il trasferimento a titolo provvisorio del por- tiere Jonas Arlanch; l’estremo difensore si aggregherà in prestito al Chievo Verona. In entrata ecco Pasquale De Mi- chele. Attaccante classe 2007, il nuovo attaccante arrivato a disposizione di mister Fer- raro. ha disputato nelle ul- time due stagioni il

campionato di Primavera con l’Avellino, andando in doppia cifra realizzativa nell’ultimo anno. Su Maggio ci sarebbe il forte pressing da parte della Pro Patria che avrebbe messo sul tavolo anche un’offerta importante per il calciatore. Maggio, nell’ultima stagione, ha realizzato 14 gol in cam- pionato contribuendo alla promozione in Serie C della ScafatesA dirigere il derby di domani sarà Colelli di Ostia Lido, mentre saranno 500 i ti- fosi canarini nel settore ospiti.

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