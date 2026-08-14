Salernitana, Ferrari possibile addio a sorpresa

di Gaetano Ferraiuolo

Fulmine a ciel sereno in casa Salernitana.

Su indicazione della società e con il parere non propriamente favorevole di mister Cosmi, Franco Ferrari e il suo entourage hanno avuto l’ok per trattare col Casarano.

L’assenza dall’elenco dei convocati aveva già destato sospetti negli ambienti del tifo granata, sul sito ufficiale si parlava genericamente di indisponibilità senza però entrare nello specifico.

Ma la notizia rimbalzata nella tarda mattinata, e confermata in via ufficiosa dalla stessa Salernitana, ha trovato riscontro nel pomeriggio: la proprietà ha chiesto di abbassare ulteriormente il monte ingaggi, non ha intenzione di discutere in anticipo il rinnovo del contratto ai tanti calciatori in scadenza e ha dato mandato al direttore sportivo Daniele Faggiano di considerare qualsivoglia offerta se vantaggiosa dal punto di vista finanziario.

Il budget risicato e la necessità di reperire denaro da reinvestire per gli acquisti hanno spinto il ds a prendere in considerazione un’ipotesi che, fino a pochi giorni fa, era considerata quantomeno remota. Che dietro il possibile addio di Ferrari ci sia qualche trattativa per l’attacco tenuta in gran segreto? Al momento il club smentisce un ritorno di fiamma per Ferraris (che però gradirebbe la destinazione Salerno, magari a titolo definitivo) e tiene in stand by l’operazione D’Ursi, calciatore che piace molto allo Spezia.

E’ evidente che l’eventuale partenza del “loco” – tra l’altro a favore di una potenziale diretta concorrente playoff – acuirebbe il malcontento di una tifoseria che, attraverso uno striscione, ha chiesto l’arrivo di giocatori “o’ver” dopo una serie di innesti giovani a basso costo. Entro domenica saranno sciolte le riserve ma, come stava per accadere a gennaio, le strade tra i granata e il bomber rischiano davvero di dividersi. Nulla di certo, sia chiaro, ma la trattativa è in fase molto avanzata. Solo una proposta economica bassa del Casarano spingerebbe Faggiano a fare un passo indietro. Nel frattempo lunedì potrebbe essere il giorno di Marco Capuano, difensore fortemente voluto da Cosmi e che il ds segue da oltre un anno.