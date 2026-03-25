Piscina Vitale, al via i lavori di riqualificazione

Sono partiti oggi, 25 marzo, i lavori di ristrutturazione funzionale, riqualificazione e miglioramento energetico della piscina comunale “Simone Vitale”, uno degli impianti sportivi più importanti della città.
Un intervento atteso, che consentirà a Salerno di recuperare una struttura fondamentale per la pratica del nuoto e della pallanuoto, restituendo agli atleti e agli appassionati uno spazio moderno ed efficiente.
I lavori, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro, sono stati resi possibili anche grazie al cofinanziamento comunale di 400mila euro, necessario per accedere alle risorse dell’avviso pubblico “Sport e Periferie 2004” promosso dal Dipartimento per lo Sport. Determinante, in tal senso