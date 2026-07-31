Concerti d’Estate di Villa Guariglia e Banca Monte pruno

Prosegue il sostegno della Banca Monte Pruno ai grandi appuntamenti culturali che si svolgono nel territorio di competenza.

Nella serata di ieri, 29 luglio, infatti, presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell’ambito della 29ª edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS che, anche quest’anno, sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali e internazionali, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più attesi nella Città di Salerno e nei Comuni limitrofi.

La consolidata collaborazione tra la BCC Monte Pruno e la manifestazione ideata e organizzata dalla direttrice artistica Antonia Willburger, testimonia la volontà dell’Istituto di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio attraverso la cultura e la musica di qualità.

A rappresentare la BCC, il Direttore Generale Cono Federico, le cui parole confermano la vicinanza dell’Istituto ad un evento che, anno dopo anno, continua a promuovere il patrimonio artistico e paesaggistico della Costiera Amalfitana e dell’intera provincia di Salerno.

«Ci sono manifestazioni che, oltre a proporre spettacoli di grande qualità, riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I Concerti d’Estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità e siamo fieri di essere un punto di riferimento per tante iniziative sul territorio».Insieme al Direttore Generale Cono Federico, presenti anche il Responsabile Area Executive della BCC Monte Pruno Antonio Mastrandrea e Barbara Amorelli, Preposto della Filiale di Salerno.