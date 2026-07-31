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Salerno, task force sicurezza stradale: 684 verbali in dieci giorni

  • Luglio 31, 2026
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Salerno, task force sicurezza stradale: 684 verbali in dieci giorni

Continua il lavoro di controllo e sicurezza da parte degli agenti della Polizia Municipale di Salerno. Negli ultimi dieci giorni sono stati elevati 684 verbali al codice della strada; sono stati rimossi 44 veicoli in varie zone della città; sono stati effettuati 50 interventi in incidenti stradali (di cui 40 con feriti); sono stati sanzionati 10 monopattini (6 senza assicurazioni, 3 senza targa e 1 senza casco). Inoltre, diverse le contestazioni per occupazioni suolo pubblico abusive, tra cui 3 su arteria lungomare Trieste e Colombo.

È stata anche prestata assistenza per una fuga di gas in via T.C. Felice (con chiusura della stessa anche in ore notturne).

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