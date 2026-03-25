Sistemi Salerno apre agli studenti

Si è tenuto oggi il secondo appuntamento di “Dalla risorsa all’opportunità”, il progetto di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. finalizzato a far conoscere ai giovani salernitani il mondo del lavoro nel Servizio Idrico Integrato e le competenze professionali che ne garantiscono il funzionamento.

Dopo il successo dell’incontro inaugurale, la sede aziendale di viale Andrea De Luca è tornata a trasformarsi in un laboratorio operativo per gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Santa Caterina da Siena – Amendola”. Gli studenti, divisi in team e dotati dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), hanno affrontato un programma interamente pratico.

Affiancati dai tutor aziendali, i ragazzi hanno potuto sperimentare direttamente le attività tecniche che garantiscono la qualità e la continuità del servizio idrico in città:

– Gruppo A:

– Illustrazione attività di gestione delle reti fognarie e strumentazione utilizzata (cercachiusini, videocamera, ecc.);

– Visita al cantiere PNRR Sala Abbagnano in viale Alfonso Tesauro;

– Visita Galleria Fognaria in via Pietro del Pezzo;

– Visita cantiere sito in Via Picenza altezza civico 80.

– Gruppo B:

– Illustrazione del depuratore e relativo processo;

– Visita alla cabina elettrica MT2 del depuratore per assistere attività di manutenzione trasformatori di media tensione (con relativa illustrazione delle attività);

– Visita linea acque/fanghi e prelievo campioni per successiva analisi;

– Visita alla zona di pre-trattamenti e coclee per assistere ad attività di manutenzione delle carpenterie metalliche e per attività di manutenzione e revisione coclee.

A chiusura della giornata, una sessione di confronto tecnico ha permesso agli studenti di esporre i risultati delle osservazioni raccolte sul campo. Il dibattito con gli esperti di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha favorito un approfondimento sulle soluzioni tecniche adottate, consolidando le competenze acquisite durante l’attività pratica.

Con questa seconda tappa, Sistemi Salerno consolida il ponte tra istruzione e mondo del lavoro, trasformando la gestione della risorsa idrica in un’occasione di orientamento professionale.

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza strategica delle competenze tecniche per la sostenibilità ambientale. Il Presidente di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., avv. Mariarosaria Altieri, ha dichiarato:

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“Non solo un bene da proteggere, ma una strada per il futuro. Con questo progetto vogliamo trasformare la percezione del settore idrico in una concreta opportunità di lavoro, guidando i ragazzi alla scoperta delle competenze richieste oggi dal mercato e aiutandoli a scegliere con consapevolezza il proprio domani. Allo stesso tempo, questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per mostrare da vicino il lavoro complesso e spesso poco visibile che una società pubblica svolge quotidianamente nella gestione del Servizio Idrico Integrato. Aprire le nostre porte significa far comprendere alla città l’impegno, le professionalità e gli investimenti che stanno dietro ogni intervento, oltre a valorizzare i numerosi progetti che realizziamo per garantire qualità, continuità e sostenibilità del servizio.”