Piero De Luca : “Giunta Fico politica e di alto profilo”
De Luca attacca la famiglia nel Bosco: stupidi
Fico proclamato presidente martedì
Piero De Luca : "Giunta Fico politica e di alto profilo"

Piero De Luca : “Giunta Fico politica e di alto profilo”

 

“La giunta di Roberto Fico sarà politica e di alto profilo”. A dirlo il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, a margine di una iniziativa a Salerno.

“Siamo al lavoro per coinvolgere le migliori competenze e le migliori professionalità in grado di portare avanti il programma presentato ai nostri cittadini. Prima ancora di discutere di alchimie, di nomi, di criteri – ha precisato il deputato Dem – credo sia doveroso ragionare sui profili che dovranno comporre una squadra che dovrà essere all’altezza della responsabilità che i nostri cittadini campani ci hanno affidato. Continueremo a lavorare in questa direzione, d’intesa con il presidente eletto Roberto Fico e con le altre forze di coalizione – conclude De Luca – sempre nell’interesse dei nostri cittadini”.

Non è mancato poi un affondo contro il Governo a proposito dell'inserimento dei Lep nella manovra di bilancio: "Faremo le barricate e chiediamo al governo di ritirare questa norma. Siamo pronti a fare la battaglia in Parlamento e nel paese perché non possiamo permettere di dividere e spaccare l'Italia. Far rientrare dalla finestra quello che la Corte Costituzionale aveva fatto uscire dalla porta principale. C'è un'autonomia differenziata che spacca il Paese e rischia davvero di aumentare le diseguaglianze che già oggi esistono tra Nord e Sud dell'Italia – ha aggiunto – Ricordiamo che come spesa pro capite, oggi al Sud, vanno 13mila euro rispetto ai 17mila del Nord. La spesa in servizi sociali è di 78 euro in media al Sud contro gli oltre 180 del Centro Nord". Dunque, conclude, "non possiamo immaginare riforme che non solo cristallizzino ma aumentino questi divari".

