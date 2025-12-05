Frode fiscale, avvocato latitante - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Frode fiscale, avvocato latitante
Piero De Luca : “Giunta Fico politica e di alto profilo”
De Luca attacca la famiglia nel Bosco: stupidi
Fico proclamato presidente martedì
Cronaca Campania

Frode fiscale, avvocato latitante

  • Dicembre 5, 2025
  • 0
  • 155
  • 2 Min Read

Risultano coinvolti anche un latitante e un avvocato nelle maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano che ha portato alla notifica di misure cautelari emesse dal tribunale di SALERNO su richiesta della Procura di confronti di 8 di 26 indagati. I reati contestati sono associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari concernenti l’indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, il riciclaggio, l’autoriciclaggio, oltre che l’intestazione fittizia di beni. A tre indagati è contestata anche l’aggravante di avere commesso il fatto nell’esercizio delle attività di consulenza fiscale. La misura cautelare personale già disposta dal Tribunale di SALERNO – Sezione Riesame è divenuta esecutiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha rigettato i ricorsi presentati dagli indagati. Secondo l’ipotesi accusatoria, confermata dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione, le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di SALERNO ha individuato in tre soggetti, di cui un latitante e un avvocato, i promotori di una struttura organizzata in grado di predisporre e fornire, ad un numero indeterminato di imprese, tutta la documentazione necessaria per poter beneficiare di crediti d’imposta inesistenti connessi agli investimenti nel Mezzogiorno, mediante l’acquisto di software basati sulla tecnologia blockchain, con la quale facevano fittiziamente apparire che l’impresa aveva effettuato l’investimento, così creando crediti d’imposta inesistenti che venivano indebitamente compensati dai soggetti economici che si rivolgevano al gruppo criminale. L’indagine ha portato alla luce il coinvolgimento di numerose aziende operanti su tutto il territorio nazionale che, utilizzando il software messo a disposizione dall’organizzazione, hanno effettuato investimenti corposi nella tecnologia blockchain.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012