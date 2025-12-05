De Luca attacca la famiglia nel Bosco: stupidi

De Luca ha annunciato di aver intrapreso azioni legali contro la trasmissione Report a seguito delle recenti inchieste sulla sanità regionale, in particolare sulle liste d’attesa, gli ospedali e le case di comunità.

“La volontà di inventarsi gli scandali è un’abitudine insopportabile di una parte del sistema informativo del nostro Paese, per fare un po’ di ascolti”, ha dichiarato De Luca, sostenendo che le notizie diffuse siano “false” e confermando: “Abbiamo querelato Report per diffamazione e la diffamazione continua. Ne parleremo davanti ai giudici”.

SANITA’: TEST MEDICINA, LA PROPOSTA DI LIBERALIZZAZIONE

Il presidente uscente è tornato anche sul tema dell’accesso alla facoltà di Medicina, definendo l’attuale sistema dei test d’ingresso come il “massimo della stupidità e dell’irresponsabilità”. De Luca ha evidenziato il fallimento del meccanismo, citando il dato del 90% di candidati che non hanno superato le prove in sei mesi, e ha avanzato una proposta radicale: liberalizzare l’iscrizione al primo anno.

“Non è più semplice lasciare la piena libertà di iscrizione stabilendo che dopo il primo anno, se non hai superato gli esami previsti nel piano di studi, ti do un’altra possibilità per due o tre mesi, se no esci, punto?”, ha argomentato, sottolineando come l’attuale “filtro” costringa i ragazzi a perdere tempo, riducendo al contempo la futura disponibilità di medici.

CRITICHE SULLA ‘FAMIGLIA DEL BOSCO’

Infine, De Luca si è soffermato sul recente caso di cronaca della cosiddetta “famiglia del bosco”, criticando aspramente la scelta dei genitori di vivere in condizioni di estrema precarietà con i figli minori. Il governatore ha respinto ogni lettura romantica della vicenda.

“Faccio fatica a immaginare che quello stile di vita sia un fatto romantico, un ritorno alla natura: a me pare una cosa di una volgarità e di una stupidità unica togliere l’assistenza medica ai figli, farli vivere nel letame e nel fango, senza acqua corrente e riscaldamenti”, ha concluso De Luca.