Picarone: decisiva la candidatura unitaria di Piero De Luca
De Luca: Fico? per me di formalizzato non c’è ancora nulla
Tfosi Salernitana, ricorso a Consiglio di Stato
Picarone: decisiva la candidatura unitaria di Piero De Luca
Sanremo, c’è l’accordo tra Rai e Comune per il festival
Picarone: decisiva la candidatura unitaria di Piero De Luca

  • Settembre 3, 2025
  • 0
  • 105
  • 1 Min Read
Picarone: decisiva la candidatura unitaria di Piero De Luca
“Un passo avanti decisivo la candidatura unitaria di Piero De Luca nel ruolo di segretario  regionale del PD.
L’intesa consente di chiudere la fase del commissariamento del partito e così tornare alla piena agibilità politica e democratica, nel segno di una ritrovata unità di intenti.
Tutto questo grazie al paziente ed incisivo lavoro del commissario Antonio Misiani e agli indirizzi della segretaria Elly Schlein, nonché al senso di responsabilità di tutto il partito campano, in tutte le sue componenti.
Ora possiamo valorizzare e proseguire il grande lavoro fatto in questi ultimi 10 anni per la nostra regione e con la coalizione di centrosinistra, che accoglie anche i 5S e altre componenti progressiste, vincere ancora, completare il programma e dare nuovi stimoli impulsi per fare ancora di più.
Le mie personali congratulazioni a Piero De Luca,  un ringraziamento per la sua disponibilità e un grande in bocca al lupo per il gravoso lavoro che lo attenderà a partire dalla battaglia per l’affermazione del partito e del centrosinistra  nelle elezioni regionali campane del novembre prossimo”
