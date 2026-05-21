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Scontro tra auto e furgone nel salernitano, 5 feriti tra Campagna e Serre

  • Maggio 21, 2026
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Scontro tra auto e furgone nel salernitano, 5 feriti tra Campagna e Serre

Paura in serata nel salernitano per un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di cinque persone.

 

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo del sinistro con tre ambulanze: due mezzi della VoPi e uno della Croce Verde. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di procedere al trasferimento dei pazienti più gravi presso le strutture ospedaliere della zona.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’impatto. Presenti inoltre le forze dell’ordine per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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