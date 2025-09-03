Tfosi Salernitana, ricorso a Consiglio di Stato

Nella serata di ieri i legali del Centro Coordinamento Salernitana Clubs hanno notificato a mezzo pec l’istanza di appello al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Lazio di confermare il divieto di trasferta di 4 mesi per i tifosi salernitani. Ora si attende la fissazione della data di udienza. Giovedì scorso il Tribunale Amministrativo aveva bocciato la richiesta di sospensione cautelare del decreto ministeriale. Il provvedimento è stato adottato dal Viminale in seguito ai disordini avvenuti durante il play-out di ritorno di serie B tra Salernitana e Sampdoria e per i quali si era resa necessaria la sospensione della partita.
