Sassano. Malore nel sonno, muore insegnante di 40 anni

Una donna di 40 anni, madre di due bambini, è morta questa mattina nella sua abitazione a Sassano, nel Salernitano. La vittima, insegnante molto conosciuta nel territorio, sarebbe stata colta da un malore durante il sonno. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto dopo l’allarme lanciato dai familiari. I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, intervenuti per gli adempimenti di rito e per ricostruire l’esatta dinamica del decesso.
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