Fondazione Carisal, al via “Futuri Green”

Creare una rete tra istituzioni, scuole, imprese e associazioni per accompagnare le nuove generazioni verso le professioni della transizione ecologica. È questo l’obiettivo di “Futuri Green – Orientamento alla green economy”, il progetto promosso dalla Fondazione Carisal nell’ambito del “Salerno Green Forum”, presentato ieri al Complesso San Michele di Salerno.

L’iniziativa si inserisce nelle attività dedicate alla “Protezione e qualità ambientale” portate avanti dalla Fondazione Carisal, con l’intento di diffondere la cultura della sostenibilità e far conoscere ai giovani le opportunità formative e lavorative offerte dalla green economy.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, seguiti dall’introduzione della responsabile del progetto, Giovanna Tafuri, che ha evidenziato il valore del confronto tra i diversi attori coinvolti per costruire percorsi concreti rivolti alle nuove generazioni.

“Come Fondazione Carisal riteniamo fondamentale investire in iniziative capaci di offrire ai giovani strumenti concreti per comprendere le trasformazioni ambientali, economiche e sociali in atto”, ha dichiarato Credendino.

Nel corso dell’incontro, il direttore della Fondazione Carisal, Francesco Paolo Innamorato, ha illustrato le finalità del “Salerno Green Forum”, definendolo uno spazio permanente di confronto sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione ambientale.

A sottolineare il valore strategico del progetto anche il vicepresidente della Fondazione Carisal, Michele Buonomo, delegato all’iniziativa: “Attraverso ‘Futuri Green’ vogliamo promuovere una cultura della sostenibilità consapevole e partecipata, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e imprese”.

Tra gli interventi anche quello del consigliere di indirizzo della Fondazione Carisal, Valerio Salvatore, che ha richiamato l’importanza della formazione e del dialogo sui temi della green economy.

L’appuntamento ha rappresentato un primo momento di confronto sulle opportunità legate ai green jobs, all’economia circolare e alle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro sostenibile. Presenti rappresentanti del mondo imprenditoriale, scolastico, professionale e dell’associazionismo ambientale, tra cui Confindustria Salerno, Comieco, Legambiente Campania, Kyoto Club, Confcooperative Campania, Invitalia e numerosi istituti scolastici del territorio.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative e attività di orientamento, con l’obiettivo di costruire una rete stabile di esperienze e competenze dedicate al futuro sostenibile del territorio e delle nuove generazioni.