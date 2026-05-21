Nuova estate di novità a Marina d’Arechi

Si arricchisce l’offerta di Marina d’Arechi che rafforza il suo posizionamento non solo come infrastruttura portuale premium, ma come luogo di incontro, lifestyle e qualità della vita affacciato sulla Costiera Amalfitana. È con questa visione che il Salerno Port village inaugura l’estate 2026, accompagnata dal prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu conquistata per il dodicesimo anno consecutivo e assegnata dalla Foundation for Environmental Education agli approdi turistici che si distinguono per qualità ambientale, gestione sostenibile, sicurezza e servizi. Cuore della stagione sarà il nuovo village sport, food & beverage con dieci ristoranti e bar, con due ulteriori aperture e quattro locali completamente rinnovati, la spiaggia, una palestra che si aggiunge al campo di padel e sei nuovi summer shops: Marina d’Arechi si prepara a vivere una stagione all’insegna dello stile, della convivialità e della qualità dell’accoglienza. Gli ospiti saranno accolti da Le Parùle, pizzeria e cucina della tradizione campana, La Terrazza Lounge Bar, Poniente Sunset Restaurant, Lanificio in Marina Cocktail Bar & Bistrot, Mamacita Bar Bistrot Italo-Cubano, AMO ristorante gourmet, Semprimporto Ristorante bar pizzeria, Cerasella in marina gelateria&frutteria, Castorino Art Caffè. Tra le principali novità, inoltre, la nuova Marina Beach, con spazi ancora più verdi, accoglienti e pensati per il relax e il tempo libero, con il suo ristorante sulla spiaggia. Rinnovato anche l’ampio parcheggio interno a disposizione di tutti, con servizio navetta gratuito. “Marina d’Arechi continua a crescere come spazio aperto alla città, che coniuga la nautica con l’accoglienza e quel tempo libero che dona benessere. Le novità di questa estate vanno proprio in questa direzione: offrire un’esperienza sempre più ampia, elegante e piacevole, valorizzando il rapporto unico di Salerno con il mare” – dichiara il Presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi. “Il riconoscimento della Bandiera Blu per il dodicesimo anno consecutivo rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la solidità di un progetto che mette al centro qualità, sostenibilità e attenzione alle persone” – conclude Gallozzi.
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