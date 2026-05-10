Parte il “Salerno City Tour”: porto, centro e Castello Arechi collegati

Salerno prova a fare un salto di qualità nell’accoglienza. È partito il “Salerno City Tour”, il nuovo servizio di bus pensato per cucire insieme i punti strategici della città e intercettare i flussi turistici, in particolare quelli delle crociere.

Dal Molo Manfredi al cuore del centro storico, fino al Castello Arechi e a Villa Guariglia, il percorso ad anello offre un collegamento diretto e panoramico, con otto corse giornaliere. Un tassello atteso da tempo, soprattutto per garantire ai crocieristi un accesso rapido ai principali attrattori.

L’obiettivo è chiaro: rendere il patrimonio storico e culturale più fruibile, migliorando allo stesso tempo la mobilità turistica. Un’esigenza emersa negli anni e ora tradotta in servizio concreto grazie alla sinergia tra enti locali e operatori della mobilità.

Non solo trasporto, ma strategia. Perché collegare porto, città e costiera significa aumentare la permanenza dei visitatori, distribuire i flussi e rafforzare la competitività del territorio.