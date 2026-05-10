Schianto in Toscana, muore 41enne cilentano

Tragedia in Toscana, dove un 41enne originario di Ascea ha perso la vita in un violento incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto a Vicopisano, nella frazione di San Giovanni alla Vena, lungo la provinciale Vicarese. La moto su cui viaggiava Benito Vasile si è scontrata con un furgone: un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo.

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello scontro.