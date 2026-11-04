Parente alla guida dell’Upi Campania: eletto all’unanimità

Giuseppe Parente, presidente della Provincia di Salerno, è il nuovo presidente dell’Upi Campania, l’Unione delle Province della Campania. L’elezione è avvenuta all’unanimità lo scorso 13 ottobre, nel corso della riunione del Consiglio direttivo ospitata a Salerno, alla presenza dei presidenti delle quattro Province e dei componenti dell’organismo.

Parente sarà chiamato a coordinare l’attività degli enti provinciali in una fase particolarmente importante per lo sviluppo dei territori e per la gestione dei servizi di competenza. «Accolgo questo nuovo impegno con grande senso di responsabilità. Coordinare le quattro Province campane è un grande onore, oltre che un grande onere. Muoverci in squadra ci consentirà di ottenere grandi risultati», ha dichiarato dopo la nomina.

Tra le priorità indicate dal neo presidente figurano il reperimento di nuove risorse per garantire servizi efficienti, la sicurezza degli edifici scolastici e delle strade, la tutela ambientale, il miglioramento dei trasporti e la valorizzazione del patrimonio culturale.

L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni provinciali, mettendo a sistema esigenze e competenze dei diversi territori. Un percorso che, nelle intenzioni di Parente, dovrà svilupparsi anche attraverso il confronto con la Regione Campania e con l’Anci regionale.

Al centro dell’azione dell’Upi Campania ci sarà dunque il coordinamento istituzionale, con particolare attenzione alla qualità dei servizi essenziali e all’utilizzo delle risorse pubbliche. Una sfida che punta a coniugare efficienza amministrativa, attenzione alle comunità locali e sviluppo delle quattro Province.