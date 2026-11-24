Dopo il successo dell’esposizione dedicata a Caravaggio, la grande arte europea torna protagonista al Complesso San Michele di Salerno sotto il segno del talento femminile. È stata inaugurata lunedì 23 novembre la mostra «D’Artemisia e d’altre Donne. Pittrici e modelle del Barocco europeo», curata da don Gianni Citro e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana nell’ambito del Bando SudDiVisioni, in collaborazione con la Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A.

Il percorso espositivo tra Sei e Settecento L’iniziativa — realizzata con il contributo della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Salerno e della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Sud e Isole — accompagna il pubblico in un viaggio intenso attraverso il Sei e Settecento europeo, restituendo centralità a figure spesso rimaste ai margini della narrazione storico-artistica ufficiale. Cuore pulsante della rassegna è un celebre autoritratto di Artemisia Gentileschi, affiancato dalle opere di altre due straordinarie protagoniste della pittura dell’epoca: Sofonisba Anguissola e Diana de Rosa, nota come Annella di Massimo.

Le voci dell’inaugurazione Al vernissage, moderato dal giornalista Gaetano Amatruda, sono intervenuti il presidente della Fondazione Carisal Domenico Credendino, il rettore dell’Università degli Studi di Salerno Virgilio D’Antonio, il curatore don Gianni Citro e Palma Francesca Principe della Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A.

«La cultura è un motore fondamentale di crescita e coesione sociale – ha dichiarato il presidente Domenico Credendino –. Con questa mostra rinnoviamo il nostro impegno nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico, offrendo un’importante occasione di riflessione sul talento, sull’identità e sul ruolo della donna, ieri come oggi». Sulla forza simbolica delle opere esposte si è soffermato invece il curatore don Gianni Citro: «Artemisia è diventata un simbolo di lotta, riscatto, intelligenza e libertà. La sua pittura racconta una vicenda umana e artistica capace di attraversare il tempo e parlare a ogni generazione».

Orari e informazioni La mostra «D’Artemisia e d’altre Donne», allestita negli spazi di via San Michele 10, resterà aperta al pubblico fino al 28 febbraio 2027, visitabile tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 20:00. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Carisal.